الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمين "المصريين" بالبحر الأحمر: ندعم السيسى لأنه الأقدر على قيادة مصر

مؤتمر دعم السيسي
مؤتمر دعم السيسي بالغردقة

قال هاني عبدالسميع، أمين حزب المصريين بالبحر الأحمر، إن دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لا بديل عنه في هذه المرحلة، وذلك لما قدمه لمصر من أعمال ورؤية تنموية في جميع القطاعات التي تحتاج للمزيد من الدعم في ظل رئيس قوي قادر على قيادة البلاد في هذه الظروف التي تحيط بالدولة المصرية، لافتًا إلى أن المصريين يرون في السيسي مشروع وطن من خلال استكمال التنمية والتطوير الذي طال القطاعات داخليًا وخارجيًا.

أضاف أمين حزب المصريين بالبحر الأحمر، في كلمته خلال مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن عملية التنمية التي شهدتها مصر بشكل عام ومدن المحافظة خاصة لم تكن مسبوقة، حيث إن المحافظة كانت متجاهلة لسنوات، لكن عملية التنمية التي بدأها الرئيس السيسي بدأت بمنظومة الطرق المتكاملة بجانب إنشاء وافتتاح مناطق صناعية لخدمة صغار شباب المستثمرين، وتطوير منظومة الموانئ وإنشاء موانئ جديدة، وتطوير للبنية التحتية، وتوفير مبادرات صحية ساهمت في التخفيف من معاناة المواطنين.

وانطلقت مساء اليوم فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد لتحالف الأحزاب المصرية، بمدينة الغردقة، وذلك لدعم اختيار السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة.

ويشارك فى المؤتمر النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، والمستشار حسين أبوالعطا رئيس حزب المصريين، وعدد من رؤساء الأحزاب المشاركين في التحالف المصري للأحزاب المصرية.

ونظمت أمانة حزب المصريين بالبحر الأحمر، وتحت رعاية تحالف الأحزاب المصرية المؤتمر لدعم وتأييد انتخاب المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، ويشارك في المؤتمر عدد كبير من رموز العمل السياسي والبرلماني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار عواقل وعائلات البحر الأحمر.

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