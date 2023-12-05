الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طفل فلسطينى يرصد آثار القصف الصهيونى على منزله (فيديو)

طفل فلسطيني
طفل فلسطيني

رصد طفل فلسطيني آثار القصف الصهيوني الذي طال منزله والمنطقة السكنية التي بها ذكريات سنوات عمره القليلة.

قصف الأحياء السكنية المدنية 

وقال الطفل الفلسطيني، خلال فيديو نشره برنامج "الستات مايعرفوش يكذبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إن  الاحتلال الصهيوني قام بقصف المسجد المجاور لمنزله، كما قام بقصف منزله، حامدًا الله سبحانه وتعالى أن أهله وذويه بخير حتى الآن.

 

وأكد الطفل الفلسطيني، أن الاحتلال الصهيوني قام بتكسير كافة منافذ منزله، ولم يستطع أن يفعل شيئًا لهذا الاحتلال الغاشم، ليمنعهم من هذا التخريب الذي قاموا به في منزله المتواضع.

كشف التزييف الغربي 

يذكر أن الاحتلال الصهيوني في هذه الغارات الأخيرة منذ حادث 7 أكتوبر يقوم بقصف المباني السكنية المدنية، وذلك بسبب رغبة الاحتلال في تحقيق الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني بأسرع وقت ممكن، لذا يقوم الاحتلال بقصف المنازل والمستشفيات والمدارس مخالفًا بذلك كافة الأعراف والقوانين الدولية، وبالرغم من هذه المخالفات التي يرتكبها الاحتلال بحق الإنسانية الفلسطينية، إلا أن المجتمع الغربي يؤيد ويناصر هذا الكيان الصهيوني، ولهذا يمكن القول إن الحرب في فلسطين كشفت عن الشعارات الغربية الوهمية المزيفة الخاصة بالحقوق الإنسانية.

جرائم الاحتلال الصهيونى قصف المباني السكنية طفل فلسطينى الستات مابيعرفوش يكذبوا سي بي سي

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