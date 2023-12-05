الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الحكاية" فى المحكمة: بلاغات وتعويضات تطارد عمرو أديب أمام القضاء

عمرو أديب ومحمد رمضان
عمرو أديب ومحمد رمضان

خلال السنوات القليلة الماضية، دخل الإعلامي عمرو أديب في سلسلة من السّجالات بين عدد كبير من الشخصيات العامة من خلال عمله الإعلامي أو من خلال حياته الشخصية، ووصلت تلك الأمور إلى ساحات المحاكم.

الدستور” في التقرير التالي ترصد عددًا من القضايا التي دخل فيها عمرو أديب ساحات المحاكم بسببها:

"القاهرة اليوم": سب وقذف

في 2013 أحيل عمرو أديب إلى محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد محمود، فى قضية السب والقذف المقامة من رجل وزوجته ضد الإعلامى عمرو أديب يتهمانه فيها بالتشهير بهما، ونشر صور لهما فى برنامجه “القاهرة اليوم” على شبكة قنوات أوربت بدون إذن منهما، والسخرية من الصورة.

طالب خلال الجلسة الماضية محامى المدّعين بالحق المدنى، بتعويض مدنى قدره 10 آلاف جنيه للزوجين عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهما جراء قيام "أديب" بنشر صورة شخصية لهما فى برنامجه، والتعليق عليها ساخرًا، بما يمثل سبًا وقذفًا فى حقهما وحط من شأنهما، يستوجب معه عقاب المتهم وفقا لنصوص القانون، بتهمة السب والتشهير عن طريق إحدى وسائل الاعلام.

نقابة الصيادلة تتقدم بشكوى ضد أديب

في 2019 تقدمت نقابة الصيادلة برئاسة د.محمد الشافعى، نقيب الصيادلة، آنذاك، بشكوى رسمية للمجلس الأعلى للإعلام باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على الإعلام في مصر ضد الإعلامي عمرو أديب مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما جاء بالحلقة المذاعة من برنامج الحكاية يوم 18 أغسطس، حيث ورد بها العديد من المغالطات في حق مهنة الصيدلة وهى مغالطات من شأنها تشويه السادة الصيادلة والتقليل من دورهم في المنظومة الصحية.

في المحكمة بسبب محمد رمضان

في 2021  تقدم المحامي أحمد الجندي، موكلًا عن الفنان محمد رمضان بدعوى ضد الإعلامي عمرو عبدالحي أديب، وشهرته عمرو أديب بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، وطلب تعويض مالي 100 ألف جنيه وواحد. 

الاعلامي عمرو اديب عمرو أديب عمرو أديب يسب زوجين محمد رمضان المحاكم

الأكثر قراءة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

عاجل.. أول تعليق من "المصرية للاتصالات" على تعطل خدمات الإنترنت ببعض المناطق

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

لو كان مهنيًا لنجا.. كيف أصاب أخصام عمرو أديب إعلامه فى مقتل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

جلال حمام

انسحاب إسرائيل من غزة.. القرار الصحيح لنتنياهو

مدحت بشاى

سلامة موسى وأشاوس عصره

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة