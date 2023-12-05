"الحكاية" فى المحكمة: بلاغات وتعويضات تطارد عمرو أديب أمام القضاء

خلال السنوات القليلة الماضية، دخل الإعلامي عمرو أديب في سلسلة من السّجالات بين عدد كبير من الشخصيات العامة من خلال عمله الإعلامي أو من خلال حياته الشخصية، ووصلت تلك الأمور إلى ساحات المحاكم.

“الدستور” في التقرير التالي ترصد عددًا من القضايا التي دخل فيها عمرو أديب ساحات المحاكم بسببها:

"القاهرة اليوم": سب وقذف

في 2013 أحيل عمرو أديب إلى محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد محمود، فى قضية السب والقذف المقامة من رجل وزوجته ضد الإعلامى عمرو أديب يتهمانه فيها بالتشهير بهما، ونشر صور لهما فى برنامجه “القاهرة اليوم” على شبكة قنوات أوربت بدون إذن منهما، والسخرية من الصورة.

طالب خلال الجلسة الماضية محامى المدّعين بالحق المدنى، بتعويض مدنى قدره 10 آلاف جنيه للزوجين عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهما جراء قيام "أديب" بنشر صورة شخصية لهما فى برنامجه، والتعليق عليها ساخرًا، بما يمثل سبًا وقذفًا فى حقهما وحط من شأنهما، يستوجب معه عقاب المتهم وفقا لنصوص القانون، بتهمة السب والتشهير عن طريق إحدى وسائل الاعلام.

نقابة الصيادلة تتقدم بشكوى ضد أديب

في 2019 تقدمت نقابة الصيادلة برئاسة د.محمد الشافعى، نقيب الصيادلة، آنذاك، بشكوى رسمية للمجلس الأعلى للإعلام باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على الإعلام في مصر ضد الإعلامي عمرو أديب مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما جاء بالحلقة المذاعة من برنامج الحكاية يوم 18 أغسطس، حيث ورد بها العديد من المغالطات في حق مهنة الصيدلة وهى مغالطات من شأنها تشويه السادة الصيادلة والتقليل من دورهم في المنظومة الصحية.

في المحكمة بسبب محمد رمضان

في 2021 تقدم المحامي أحمد الجندي، موكلًا عن الفنان محمد رمضان بدعوى ضد الإعلامي عمرو عبدالحي أديب، وشهرته عمرو أديب بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، وطلب تعويض مالي 100 ألف جنيه وواحد.