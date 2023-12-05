مواعيد نقل الخدمات الطبية من المستشفى العام لمجمع السويس الطبي الجديد

أعلنت محافظة السويس، الثلاثاء، جدولاً زمنيًا لنقل الخدمات الطبية تدريجيا من مستشفى السويس العام إلى مجمع السويس الطبي الجديد بمنطقة ٢٤ أكتوبر، في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال محافظ السويس، لواء عبد المجيد صقر إن الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى السويس العام للجمهور سيتم نقلها بالتدريج من مستشفى السويس العام إلى المجمع الطبي بحي فيصل، بهدف توفير خدمات طبية بشكل افضل على مدار ساعات اليوم للمرضى.

أوضحت السويس، في بيان أن طوارئ الأطفال سيتم نقلها إلى المجم الطب اعتبارًا من الأحد المقبل والحضانات اعتبارًا من الأحد الموافق 17 ديسمبر وطوارئ النساء والتوليد اعتبارا من يوم الأحد 17 ديسمبر، والقلب والقسطرة اعتبارا من يوم الأحد 24 ديسمبر، والطوارئ والحوادث للكبار اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر.