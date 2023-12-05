العاهل الأردنى: على العالم رفض أى محاولة إسرائيلية لطرد الفلسطينيين قسرًا

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنه يجب على العالم أن يرفض أي محاولة من جانب إسرائيل لتهيئة الظروف لطرد الفلسطينيين قسرًا في غزة أو خارجها؛ وذلك حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن ارتفاع حصيلة قتلى الجنود والضباط في صفوفه إلى 80 منذ بدء العملية البرية في غزة.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة 4 أيام، حيث جرى تمديدها لـ3 أيام إضافية، سمحت فيها بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.



