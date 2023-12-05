الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الدولية للصليب الأحمر": 3 مستشفيات تصارع من أجل البقاء فى شمال غزة

مستشفي بغزة
مستشفي بغزة

قال هشام مهنا، متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن الاستجابة الإنسانية لإنقاذ المدنيين في قطاع غزة تواجه صعوبات كبيرة.

وأضاف مهنا، خلال لقائه على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أننا عملنا على تسيير عدد من القوافل الطبية لمساعدة المرضى الذين تم إجلاؤهم من مستشفيات غزة.

نتلقى عشرات الاتصالات بالبحث عن المفقودين

ونوه متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقاهرة الإخبارية، بأن هناك ثلاثة مستشفيات تصارع من أجل البقاء في شمال غزة، وخمسة أخرى تتعرض لضغط شديد في الجنوب.

وتابع: نتلقى عشرات الاتصالات بالبحث عن المفقودين خلال الحرب في قطاع غزة، مشددًا على أنه يجب السماح بالتدفق المستدام للمساعدات الإنسانية بغزة وتوفير التدابير الأمنية لإيصالها.

الدولية للصليب الأحمر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غزة شمال غزة ثلاثة مستشفيات تصارع من أجل البقاء ثلاثة مستشفيات تصارع

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