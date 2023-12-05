الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد "جراجات" الأحياء للتأكد من كفاءة المعدات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، جراجات الأحياء، لمتابعة أعمال صيانة المعدات والٱلات  والسيارات بجراجات المحافظة،يرافقه نائبه الدكتور عمرو عثمان، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ومدير الجراج العموم والإنقاذ والطوارئ ومديري جراجات الأحياء.

استعرض محافظ بورسعيد موقف المعدات داخل جراجات الأحياء للوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات وسرعة التعامل معها ومراجعة كافة المعدات وبيان مدى كفاءتها وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها لتكون قادرة على إدارة العمل بشكل فعال وكفاءة عالية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.

 واستعراض المحافظ ما تم من أعمال صيانة للمعدات الموجودة بكل أحياء المحافظة وفاعلية كافة المعدات والأجهزة المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والإجراءات التى تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال، وكفاءة عالية فى الأحياء.

ووجه محافظ بورسعيد بمواصلة أعمال صيانة المعدات ورفع كفاءتها وعمل اصطفاف دائم للمعدات للوقوف على مدى جاهزيتها، كما أكد ضرورة رفع كفاءة الأطقم العاملة على المعدات بشكل دورى بهدف الوقوف على مدى الاستعداد مع استمرار تنفيذ دورات تدريبية لكافة العاملين على المعدات بالأحياء، ومواصلة حصر جميع المعدات الموجودة بكل حى وبيان حالتها على أن يتضمن البيان موقف كل معدة من حيث الكفاءة والصيانة.

وفي شأن آخر، عقد محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، لاستعراض ومتابعة مستجدات العمل داخل عدد من الإدارات بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد وعدد من مديري الإدارات المختصة.

تقديم كل الدعم بما يحقق أفضل مناخ لبيئة العمل ببورسعيد

واستعرض المحافظ سير العمل في بعض الملفات بالإدارة المالية والادارة الاستراتيجية  وإدارة المشروعات وإدارة الموارد البشرية والشئون الإدارية بالمحافظة،  ووجه المحافظ، باستمرار تطوير مستوى الأداء، بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال والدقة في تنفيذها، مشددًا على التنسيق بين الجهات المختصة بالعمل، والتعاون المثمر للاستمرار في إنجاز خطط التنمية، مؤكدا تقديم كافة الدعم بما يحقق افضل مناخ لبيئة العمل لتكون دافع لمزيد من التطور والتنمية.

وأشار محافظ بورسعيد أن هناك تطورا ملحوظا في مستوى الاداء الحكومي بالمحافظة، والذي يأتي بالتوازي مع تنفيذ كبرى المشروعات التنموية،  بما يحقق اهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات،  مشددا على استمرار التعاون والعمل الجاد  لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة لأبناء المحافظة.

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