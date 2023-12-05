برلمانى لـ"الدستور": تصريحات "غطاس" مع عمرو أديب حملة ممنهجة لترويج شائعات ضد مصر

هاجم النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ما ذكره المحلل السياسي سمير غطاس في لقائه مع الإعلامي عمرو أديب حول وجود اشتراطات إسرائيلية تتعلق بالحصول على تأشيرة إسرائيل لعودة المصريين من غزة، مؤكدًا أن هناك حملات ممنهجة لترويج الشائعات ضد الدولة المصرية لأهداف غير نبيلة، قاصدًا زعزعة الاستقرار وإحداث بلبلة، ومؤكدًا أن المصريين يثقون كل الثقة في القيادة السياسية.

وأضاف قريطم في تصريحات، لـ«الدستور»، أن هناك محاولات غير مجدية وغير نبيلة من بعض الأشخاص للهجوم على مصر وإضعاف موقفها العربي في المنطقة، موضحا أن موقف مصر واضح وثابت تجاه أي قضية عربية بالدعم والتضامن، وظهر هذا واضحا أمام العالم أجمع تجاه قضية فلسطين، قائلا: “مصر من أولى الدول الداعمة للأشقاء الفلسطينيين بكافة الطرق”.

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر تحظى باحترام جميع الدول، مشيرا إلى دورها الكبير في إقرار الهدنة وتمديدها مرة أخرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإدخال المساعدات، ورفض مخططات التهجير، وغيرها من المواقف المشرفة الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأشاد "قريطم" بما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبوزيد، ردًا على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين حول الإجراءات المتبعة لعودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر، إذ أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن مكتب التمثيل المصرى لدى السلطة الفلسطينية فى رام الله، والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية، يتلقيان أسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، حيث يتم إعداد كشوف تفصيلية بها لموافاة السلطات المصرية المعنية بها؛ تمهيدًا لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصرى والفلسطينى؛ لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

كما أشار إلى نفي المتحدث كل ما يتردد إعلاميًا خلاف ذلك، داعيًا إلى توخي الحذر والدقة الشديدة عند تداول أي معلومات غير صحيحة منسوبة لأى جهة أو أفراد لا يتمتعون بصفة رسمية.