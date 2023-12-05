الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وحدة الإعاقة في أسيوط تنظم ورش عمل وجلسات وأنشطة للأطفال

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع حلول عاجلة لبعض مشاكلهم وبحث وتلبية طلباتهم والرد عليها في أسرع وقت ممكن وفقًا للقانون والإمكانات المتاحة بالتنسيق والتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الملف الهام، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030م.

أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات والمؤسسات والهيئات

وأوضح محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات والمديريات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني المعنية في تقديم خدمات أفضل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة القطاعات، مؤكدًا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام محو أمية وتعليم الكبار أو أي مبادرات وبرامج تنموية تقدم خدمات للمجتمع والمواطنين في القرى والنجوع.

وفي هذا الإطار، أوضحت عبير عبدالغني، مدير وحدة الإعاقة بديوان عام المحافظة، أنه تم تنفيذ عدد من ورش العمل والجلسات ويوم نشاط للأطفال ذوي الاعاقة (توحد، تأخر عقلي، متلازمة داون، سمعي) وذلك لرفع مهاراتهم وإكسابهم الخبرات وتنمية مواهبهم التي نعمل على تشجعيها وتكريمها والاهتمام بها وتقديم الدعم اللازم لها بمقر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، فضلًا عن الندوات والتوعية للأسر في التعامل مع ذويهم بالشكل السليم.

ولفتت إلى الاهتمام الذي يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والدعم الذي يقدمه وفقًا للإمكانات المتاحة وبناءًا على القرارات والقواعد والقوانين المنظمة، مؤكدة إمكانية تسجيل مزيد من الأطفال والشباب ذوي الإعاقة للمشاركة في الندوات والفعاليات التي يتم تنظيمها بمقر وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالدور الأرضي في ديوان عام المحافظة.

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حلول عاجلة لبعض مشاكلهم وبحث وتلبية طلباتهم الجهاز التنفيذي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

مواد متعلقة

محافظ أسيوط ورئيس"الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء" يبحثان تعزيز التعاون وتذليل العقبات

إطلاق حملة "صوتك قوة" بأسيوط لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أهالي أسيوط يُشاركون في مؤتمر "مستقبل وطن" لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي (صور)

"صحة أسيوط" تناقش استعدادات الفرق الطبية لتأمين الانتخابات الرئاسية

محافظ أسيوط: توافر السلع الغذائية والأساسية بكميات مناسبة بالأسواق

محافظ أسيوط: انطلاق حملات رصد الإعلانات غير المرخصة وإزالة المخالفة منها

محافظ أسيوط يبحث جهود إنهاء إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها

"صحة أسيوط": إحالة طبيبين للتحقيق لتقصيرهما في العمل بمستشفى النساء والأطفال

الأكثر قراءة

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. "نيويورك تايمز": صاروخ من غزة أصاب قاعدة إسرائيلية بها أسلحة نووية

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

برلمانى لـ"الدستور": تصريحات "غطاس" مع عمرو أديب حملة ممنهجة لترويج شائعات ضد مصر

عاجل.. خبير لوائح يكشف لـ"الدستور" حق الأهلى فى إيقاف الشيبى ومعاقبة بيراميدز

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

جلال حمام

انسحاب إسرائيل من غزة.. القرار الصحيح لنتنياهو

مدحت بشاى

سلامة موسى وأشاوس عصره

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة