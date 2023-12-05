وحدة الإعاقة في أسيوط تنظم ورش عمل وجلسات وأنشطة للأطفال

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع حلول عاجلة لبعض مشاكلهم وبحث وتلبية طلباتهم والرد عليها في أسرع وقت ممكن وفقًا للقانون والإمكانات المتاحة بالتنسيق والتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الملف الهام، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030م.

أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات والمؤسسات والهيئات

وأوضح محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات والمديريات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني المعنية في تقديم خدمات أفضل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة القطاعات، مؤكدًا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام محو أمية وتعليم الكبار أو أي مبادرات وبرامج تنموية تقدم خدمات للمجتمع والمواطنين في القرى والنجوع.

وفي هذا الإطار، أوضحت عبير عبدالغني، مدير وحدة الإعاقة بديوان عام المحافظة، أنه تم تنفيذ عدد من ورش العمل والجلسات ويوم نشاط للأطفال ذوي الاعاقة (توحد، تأخر عقلي، متلازمة داون، سمعي) وذلك لرفع مهاراتهم وإكسابهم الخبرات وتنمية مواهبهم التي نعمل على تشجعيها وتكريمها والاهتمام بها وتقديم الدعم اللازم لها بمقر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، فضلًا عن الندوات والتوعية للأسر في التعامل مع ذويهم بالشكل السليم.

ولفتت إلى الاهتمام الذي يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والدعم الذي يقدمه وفقًا للإمكانات المتاحة وبناءًا على القرارات والقواعد والقوانين المنظمة، مؤكدة إمكانية تسجيل مزيد من الأطفال والشباب ذوي الإعاقة للمشاركة في الندوات والفعاليات التي يتم تنظيمها بمقر وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالدور الأرضي في ديوان عام المحافظة.

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل