عبر منصة "أجري مصر".. بروتوكول تعاون لتوفير حلول الطاقة المتجددة للقطاع الزراعي

وقّعت كل من شركة "إي أسواق مصر" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة "إنجازات" والبنك الأهلي المصري، اتفاقية تعاون لإتاحة حل متكامل لدعم استخدام صغار المزارعين أنظمة الطاقة الشمسية ونظم الري الذكي والتي توفرها شركة "إنجازات"، أول مطور ومشغل مستقل للطاقة النظيفة والمياه والموزع المعتمد للشركة العالميةChint Global في مصر وأفريقيا، وذلك على منصة "أجري مصر"، التابعة لشركة " أي أسواق مصر".

ومن خلال هذه الاتفاقية، يقوم البنك الأهلي المصري بتمويل شراء أنظمة الطاقة الشمسية باستخدام التمويل الرقمي وبفائدة قدرها 5 % متناقصة على 5 سنوات ضمن مبادرة البنك المركزي المصري.

وفقًا لهذه الاتفاقية يتم توفير حل رقمي متكامل، يتضمن مجموعة كبيرة من معدات واستخدامات تكنولوجيا المرافق المستدامة وتطبيقات الطاقة النظيفة والشمسية والري الذكي، كما تشمل تلك المنتجات ألواح الطاقة الشمسية والمذبذبات والطلمبات ونظم الري الذكي التي تتميز بتوفيرها شركة " انجازات" من خلال منصة "اجري مصر" المنصة الزراعية الإلكترونية المتكاملة والتابعة لشركة "إي أسواق مصر".

وللتغلب على التحدي المتمثل في ارتفاع تكلفة رأس المال المطلوبة للحصول على هذا النظام، أتاحت منصة "أجري مصر" استخدام أحدث تكنولوجيا التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي وإمكانية التقدم بطلب الحصول على قرض عبر المنصة، لشراء أنظمة الطاقة الشمسية والري الذكي من قبل البنك الأهلي المصري، بفائدة قدرها 5٪ متناقصه علي خمس سنوات، طبقا لشروط مبادرة البنك المركزي المصري ليحصل المزارع علي القرض خلال 14 يوم عمل.

يأتي هذا التعاون لدعم وتمكيين القاعدة العريضة من المزارعين المصريين للحصول على كل هذه الخدمات من خلال منصة " اجري مصر" للتجارة الإلكترونية، تحت شعار "اطلب. قسط. وحنوصل". ذلك في إطار رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والشمول المالي، بالتعاون مع شركة "إنجازات" و"البنك الأهلي المصري".

كما يتيح هذه التعاون تقديم خدمات القيمة المضافة لجميع المزارعين والموزعين في جميع أنحاء الجمهورية، بجانب التوصيل والدعم اللوجستي لتمكين صغار المزارعين والمقاولين وموفري خدمات التركيبات من الحصول على أجود المنتجات في موقع التركيب مباشرة وبأفضل الأسعار للتقسيط والسداد عبر نظم التمويل الإلكتروني.

وتعد منصة "أجرى مصر" المنظومة الزراعية الرقمية المتكاملة الأولى من نوعها ضمن حلقة واحدة تربط كافة بيانات القطاع الزراعي وتلبى احتياجاته من التمويل والدعم والإمداد ومتطلبات الإنتاج والاستثمار والاستشارات الفنية والتقنية للمزارعين بمختلف الأنشطة الزراعية مهما كانت أحجامها، فضلًا عن توفير منافذ التسويق والتجارة والتوصيل من خلال منصة "أجرى مصر" وكارت "ميزة الفلاح" المُطوَّر لحصر الحيازات الزراعية مع إمكانية استخدام الكارت لاستقبال دعم المزارعين، وكذلك استقبال التمويلات المقدمة للمزارعين على ذات الكارت.

وقد أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري "ان البنك يولي اهتمام بالغا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويستهدف الوصول الى كافة شرائح السوق بما في ذلك المشروعات غير الرسمية سعيا لدمجها في القطاع الرسمي من خلال شركاء التنمية من مؤسسات التمويل متناهي الصغر.

وأشاد “أبو الفتوح” بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية وشركة إنجازات وهو ما يؤكد حرص البنك الأهلي المصري المستمر على إتاحة التمويل اللازم لما له من أثر في المساهمة في القضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل وكذا تحسين مستوى المعيشة للأفراد وانعكاس ذلك على زيادة الناتج القومي".

من جانبه، قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس" المالكة لشركة "إي أسواق مصر"، إن منصة "أجري مصر" التابعة لشركة "إي أسواق مصر" يتعظم دورها يومًا بعد الأخر في دعم سياسات الدولة للشمول المالي ودعم الاقتصاد المصري.

وتابع: "نحن تواقيين من ما سيثمره هذا التعاون مع البنك الأهلي المصري وشركة إنجازات من حيث تمكين المزارع المصري من تحمل تكاليف الطاقة المتجددة وأنظمة مرافق المياه لمساعدته على تقليل تكلفة الطاقة بنسبة 30%، مع تخفيف عبء النفقات الرأسمالية المرتبطة بشراء هذا النظام، مما يساهم في تقليل البصمة الكربونية للعمليات الزراعية، مما سيأهل المزارع المصري من اعتماد محصوله وفتح فرص للتصدير، فضلًا عن المساهمة في رفع مستوى جودة الإنتاج الزراعي وتطبيق النظم الاحترافية لمراقبة الجودة ورفع شعار زُرع في مصر، وكذا المساهمة في تطبيق أحدث المعايير الدولية المرتبطة بنظم الإنتاج والطاقة.



وقال محمد الدمرداش العضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة "إنجازات"، تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع "إي أسواق مصر" والبنك الأهلي المصري التزام شركة إنجازات بمهمتها في توفير طاقة نظيفة ومستدامة وحلول مالية مبتكرة لتحسين وتطوير حياة المزارع المصري بشكل مباشر والمساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى رأسها القضاء على الفقر.

ومن خلال هذا التعاون، لا نقوم فقط بتلبية الاحتياجات الفورية للمزارعين ولكن أيضًا بتمكينهم بالأدوات اللازمة لتعزيز إنتاجيتهم وسبل عيشهم، وزيادة قدراتهم على الصمود في مكافحة تحديات تغيرات المناخ.

ويتزامن ذلك التعاون مع الإعلان عن بدء جولة جديدة من العمل الدولي لمكافحة تغير المناخ في مؤتمر الأطراف COP28 من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر في الإمارات، والذي تشارك فيه شركة "إنجازات"، والتي تعتزم مشاركة هذا التعاون المثمر في المؤتمر كونه الأول من نوعه في مصر والمنطقة العربية. وسوف توقع شركة "إنجازات" في مؤتمر الأطراف مجموعة اتفاقيات لمشروعات جديدة تحت شعار "طاقة نظيفة للجميع" تصل لإجمالي ٣٥ مليون دولار مع العديد من الجهات والشركات الدولية والإقليمية.