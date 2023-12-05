الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عامل يقتل ابن شقيقه انتقاما منه فى العياط .. ما قصته؟

الطفل
الطفل

حاول عامل بمصنع طوب الانتقام من شقيقه بسبب الخلافات العائلية التي نشبت بينهما في الآونة الأخيرة فقرر تحقيق انتقامه في أعز ما يملك شقيقه وأزهق روح طفله بعدما خنقه وألقى جثته في الجبل بمدينة العياط

وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا بتغيب الطفل مالك سعيد مقيم عزبة الحكيم مركز العياط والعثور على جثته ملقاة بالمنطقة الجبلية نطاق قرية جرزا مركز العياط ووجود شبهة جنائية.

txt

تفاصيل التقرير الطبى الصادر من مستشفى الشيخ زايد بسبب وفاة أشرف عبدالغفور

txt

حبس الفنان المتسبب فى وفاة أشرف عبدالغفور 4 أيام

وترأس العميد محمد مختار، رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب، فرق بحث لحل ملابسات الجريمة، وكشفت التحريات بعد مرور قرابة 24 ساعة عن وجود خلافات عائلية بين والد الطفل المجني عليه وشقيقه وزوجته فقرر الأخ الانتقام من أخيه استدرج الطفل البالغ من العمر 3 سنوات بحجة شراء حلوى وكتم أنفاسه ثم ألقى الجثة بالجبل وتظاهر بالحزن على اختفائه وساعدهم في البحث عنه. 

بتقنين الإجراءات، تمكن الرائد أحمد الملطاوي رئيس مباحث العياط، من ضبط المتهم "عامل بمصنع طوب" وأقر بجريمته قائلا: "علشان أحرق قلبهم عليه" واصطحبته مأمورية لإجراء المعاينة التصويرية. 

يقتل ابن شقيقه العياط عامل بمصنع طوب الانتقام الخلافات العائلية أزهق روح طفله

مواد متعلقة

التحريات فى مصرع شخصين في حريق سيارة بحلوان: اختلال عجلة القيادة السبب

حريق بمول تحت الإنشاء في 6 أكتوبر

إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بأطفيح

بعد إخلاء سبيله.. تفاصيل التحقيقات مع حسين الشحات فى سب لاعب بيراميدز

عاجل.. قرار من النيابة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

وصول كروان مشاكل لسراي النيابة لبدء التحقيق معه في "فيديو المطبخ"

كروان مشاكل يصرخ: "هاتولى أمى وإنجى السبب"

الأكثر قراءة

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. "نيويورك تايمز": صاروخ من غزة أصاب قاعدة إسرائيلية بها أسلحة نووية

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

برلمانى لـ"الدستور": تصريحات "غطاس" مع عمرو أديب حملة ممنهجة لترويج شائعات ضد مصر

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

عاجل.. خبير لوائح يكشف لـ"الدستور" حق الأهلى في إيقاف الشيبى ومعاقبة بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

جلال حمام

انسحاب إسرائيل من غزة.. القرار الصحيح لنتنياهو

مدحت بشاى

سلامة موسى وأشاوس عصره

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة