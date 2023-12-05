بقيادة مصرية.. ضغوط دولية وعربية على إسرائيل لوقف حرب غزة واستئناف الهدنة

مع عود الاحتلال الإسرائيلي لقصف جنوب قطاع غزة بشكل مكثف منذ يوم الجمعة عقب انتهاء الهدنة المؤقتة، جدد العديد من القادة ورؤساء الدول، سواء العرب أو الأجانب والمنظمات الدولية والأممية، الدعوة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لوقف الحرب الدامية على قطاع غزة، واستئناف الهدنة الإنسانية.

مصر تقود دعوات وقف العدوان على غزة

وكان في مقدمة هؤلاء القادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى أكد في كل مناسبة ومنذ بدء العدوان على القطاع، على ضرورة العمل الدولي على الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد الرئيس السيسي هذه الدعوة، خلال استقباله، اليوم، بقصر الاتحادية، نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، مؤكدًا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في هذا الشأن.

وتناول الرئيس العمل المكثف الذي تقوم به مصر لنفاذ المساعدات الإنسانية المصرية لأهالي القطاع، مشددًا على استعداد مصر لاستقبال وتنسيق كل المساعدات الدولية الموجهة للقطاع.

أمير قطر يطالب بوقف فوري لإطلاق النار

كما جدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح تحقيق دولي بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

جاءت تصريحات بن حمد، خلال كلمته في قمة مجلس التعاون الخليجي المنعقدة اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف الأمير تميم أنه من العار على المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الجريمة النكراء في غزة، مؤكدًا أن مبدأ الدفاع عن النفس لا ينطبق على الاحتلال الإسرائيلي، ولا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة.

الرئيس التركي يطالب بمحاسبة إسرائيل

كما أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال أردوغان، في تصريحات له اليوم، إن قتل الأطفال والنساء جريمة حرب يجب أن تحاسب إسرائيل عليها، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخاطر بمستقبل المنطقة من أجل حساباته الداخلية.

مجلس التعاون الخليجي يدعو المجتمع الدولي للتدخل

وخلال القمة الـ44 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم في الدوحة، أكد قادة المجلس على ضرورة وقف إطلاق النار مع التأكيد على استمرار إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

فقد دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في كلمته اليوم، المجتمع الدولي لضمان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

الأمم المتحدة تجدد دعوات وقف إطلاق النار

كما جددت الأمم المتحدة دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، خاصة على الجنوب، وسط تحذيرات من مضي إسرائيل في مخططات التهجير.

وقال متحدث الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي اليوم: "ما فعله استئناف القتال هو أنه أدى إلى عودة مقتل المدنيين، حيث يقتل الناس مع عائلاتهم في منازلهم أثناء حصولهم على مأوى أو نومهم أو تناولهم الطعام".

وشدد المتحدث قائلًا: "ندعو مجددًا، سرًا وعلنًا، القوات الإسرائيلية إلى تجنب المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل".