الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بقيادة مصرية.. ضغوط دولية وعربية على إسرائيل لوقف حرب غزة واستئناف الهدنة

العدوان الاسرائيلي
العدوان الاسرائيلي على غزة

مع عود الاحتلال الإسرائيلي لقصف جنوب قطاع غزة بشكل مكثف منذ يوم الجمعة عقب انتهاء الهدنة المؤقتة، جدد العديد من القادة ورؤساء الدول، سواء العرب أو الأجانب والمنظمات الدولية والأممية، الدعوة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لوقف الحرب الدامية على  قطاع غزة، واستئناف الهدنة الإنسانية.

مصر تقود دعوات وقف العدوان على غزة

وكان في مقدمة هؤلاء القادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى أكد في كل مناسبة ومنذ بدء العدوان على القطاع، على ضرورة العمل الدولي على الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

txt

فصائل فلسطينية: قصفنا آلية عسكرية إسرائيلية بمحور التقدم شرق غزة

وجدد الرئيس السيسي هذه الدعوة، خلال استقباله، اليوم، بقصر الاتحادية، نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، مؤكدًا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في هذا الشأن.

وتناول الرئيس العمل المكثف الذي تقوم به مصر لنفاذ المساعدات الإنسانية المصرية لأهالي القطاع، مشددًا على استعداد مصر لاستقبال وتنسيق كل المساعدات الدولية الموجهة للقطاع.

أمير قطر يطالب بوقف فوري لإطلاق النار

كما جدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح تحقيق دولي بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

جاءت تصريحات بن حمد، خلال كلمته في قمة مجلس التعاون الخليجي المنعقدة اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف الأمير تميم أنه من العار على المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الجريمة النكراء في غزة، مؤكدًا أن مبدأ الدفاع عن النفس لا ينطبق على الاحتلال الإسرائيلي، ولا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة.

الرئيس التركي يطالب بمحاسبة إسرائيل

كما أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال أردوغان، في تصريحات له اليوم، إن قتل الأطفال والنساء جريمة حرب يجب أن تحاسب إسرائيل عليها، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخاطر بمستقبل المنطقة من أجل حساباته الداخلية.

مجلس التعاون الخليجي يدعو المجتمع الدولي للتدخل

وخلال القمة الـ44 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم في الدوحة، أكد قادة المجلس على ضرورة وقف إطلاق النار مع التأكيد على استمرار إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

فقد دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في كلمته اليوم، المجتمع الدولي لضمان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

 

الأمم المتحدة تجدد دعوات وقف إطلاق النار

كما جددت الأمم المتحدة دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، خاصة على الجنوب، وسط تحذيرات من مضي إسرائيل في مخططات التهجير.

وقال متحدث الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي اليوم: "ما فعله استئناف القتال هو أنه أدى إلى عودة مقتل المدنيين، حيث يقتل الناس مع عائلاتهم في منازلهم أثناء حصولهم على مأوى أو نومهم أو تناولهم الطعام".

وشدد المتحدث قائلًا: "ندعو مجددًا، سرًا وعلنًا، القوات الإسرائيلية إلى تجنب المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل".

txt

فصائل فلسطينية: قصفنا آلية عسكرية إسرائيلية بمحور التقدم شرق غزة

الرؤساء المنظمات الدولية قطاع غزة الهدنة الإنسانية الامم المتحدة الرئيس التركى الرئيس السيسي

مواد متعلقة

إغلاق 29% من المنشآت الاقتصادية فى الضفة الغربية بسب العدوان الإسرائيلى

الجهاد الإسلامى: استهداف الاحتلال للمستشفيات وقطع الاتصالات هدفه قتل أكبر عدد من شعبنا

أمير قطر: عار على المجتمع الدولى السماح باستمرار جرائم الاحتلال فى غزة

منظمات دولية: مستشفيات غزة أصبحت ساحات حرب.. ولا توجد مناطق آمنة بالقطاع

"المركزى للإحصاء الفلسطينى": انخفاض الإنتاج الصناعى بنسبة 25% بسبب العدوان الإسرائيلى

يضم 7 آلاف نازح.. الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان

استشهاد أكثر من 150 فلسطينيًا فى قصف للاحتلال على خان يونس جنوبى غزة

إسرائيل تشن قصفًا عنيفًا على خان يونس.. وشهود عيان لـ"الدستور": لم يتبق مكان آمن

الأكثر قراءة

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. "نيويورك تايمز": صاروخ من غزة أصاب قاعدة إسرائيلية بها أسلحة نووية

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

برلمانى لـ"الدستور": تصريحات "غطاس" مع عمرو أديب حملة ممنهجة لترويج شائعات ضد مصر

الزمالك يحسم مصير أحمد فتوح بقرار مهم بعد انتهاء عقوبة الإيقاف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمي المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

جلال حمام

انسحاب إسرائيل من غزة.. القرار الصحيح لنتنياهو

مدحت بشاى

سلامة موسى وأشاوس عصره

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة