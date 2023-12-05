باحث: إسرائيل تمارس سياسات ترغم الفلسطينيين على التهجير ومصر ستقف حائط صد

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المباحثات المكثفة و التحركات المصرية منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر الماضي، ركزت على التنسيق مع الأطراف الدولية المنخرطة في الأزمة أو المعنية بها أو المؤثرة بها، وعلي مستوى البعد الإنساني وهو إدخال المساعدات للقطاع وإدخال الوقود.

وأضاف محمد فوزي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن البعد السياسي تضمن اتصالات ومباحثات مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة، والأيام الماضية شهدت مباحثات مكثفة في نفس السياق.

الجهود المصرية ترتبط بتطور الوضع في الداخل الفلسطيني

وأوضح الباحث، أن الجهود المصرية ترتبط بتطور الوضع في الداخل الفلسطيني، مؤكد أن التصعيد الإسرائيلي أصبح أكثر خطورة على مستويين رئيسيين، وبدأت العمليات البرية الإسرائيلية تأخذ منحى مختلفا من خلال السعي لتثبيت الوجود في مناطق جنوب غزة، وتكثيف العمليات البرية في جنوب القطاع، وامتد الصراع للضفة الغربية.

وأكد الباحث بالمركز المصري للفكر، أن إسرائيل تمارس سياسات ترغم الفلسطينيين على التهجيرولكن مصر ستقف حائط صد لهذا المخطط.