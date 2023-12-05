"رعد 200".. سلاح مصري مدمّر ضمن معروضات EDECS 23

جاء على رأس الأسلحة المصرية التي كشف عنها المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"، الذي افتتحه الرئيس السيسي أمس الاثنين، راجمة الصواريخ المصرية "رعد 200" ذات المواصفات الخاصة.

وصممت الراجمة بأياد مصرية خالصة داخل مصانع وزارة الإنتاج الحربي، وخلال تفقده المعرض استمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل عن الراجمة وطريقة عملها القتالي

تقوم بضرب الصواريخ عن بعد وعدد كبير في وقت واحد

وراجمة الصواريخ المصرية تعد نتاجًا لعمل 5 مصانع للإنتاج الحربي، بينما المصنع الرئيسي لها هو مصنع 200، إضافة إلى مصنع 99 ومصنع 144 كان من ضمن الشركات التي شاركت في تصنيع راجمة الصواريخ، وكذلك أيضًا مصنع الصلب المدرع وسينا 200.

من مواصفات راجمة الصواريخ رعد كونها تعمل على جنزير سريع الطلقات، يقوم بضرب عدد كبير من الصواريخ في وقت واحد، وتم تجريبها في ميدان الرماية الخاصة بالإنتاج الحربي، كما أنها مزودة بأنظمة إلكترونية حديثة لضرب الصواريخ عن بعد، التصميم والتنفيذ مصري بنسبة 100%.

والراجمة رعد 200 تحتوي على 5 عجلات كما أنها مزودة ببابين، وتتسع لطاقم مكون من ثلاثة أفراد كذلك فهي تتميز بمحرك رباعي الأشواط، كما يتم التحكم داخليًا فيها من الكابينة، بينما يعمل نظام الرماية بشكل أحادي أو بنظام الرشقات، وتبلغ سرعة إطلاقها الصواريخ 20 صاروخ في 12 ثانية.

وبين مواصفات الراجمة الفنية كذلك هو طولها الذي يبلغ 6.3 متر، بينما عرضها 2.8 متر، ويبلغ ارتفاعها 2.8 متر، ويصل وزن راجمة الصواريخ بدون حمولة 12207 كيلوجرامات، في حين تصل حمولتها إلى 4700 كيلوجرام، كذلك تبلغ سرعتها القصوى 45 كيلومترًا في الساعة على الطرق، و27 كيلومترًا في الساعة بالمدقات.

أما مدى عملها فهو 400 كيلو متر، كما أنها تتميز بقدرة نوعية تبلغ 26.3 حصان/ طن بدون حمولة، وتتميز الراجمة بمحرك موديل "HD12 ZLG-M" رباعى الأشواط، كما زودت بمحرك بقوة 385 حصانًا، وتحمل قاذف صواريخ 122 مم.

إشادة من الرئيس بالأسلحة المصرية

وأشاد الرئيس السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمنتجات المصرية المعروضة، مؤكدًا أنها تضاهي المنتجات العالمية، وذلك خلال افتتاحه المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023 الذي تم أمس الاثنين الرابع من ديسمبر.

حضر الافتتاح رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وخلال افتتاحه للمعرض تفقد الرئيس السيسي كذلك الأجنحة المختلفة.