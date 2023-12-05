الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحباط محاولة بيع 2 طن سولار بـ"السوق السوداء" فى الأقصر

سولار
سولار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

وتمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الأقصر، من ضبط سائق له معلومات جنائية، حال قيادته سيارة نقل مُحمل عليها "تنك - 18 جركن" بإجمالي 2 طن سولار، دون أوراق أو فواتير.

وبمواجهة السائق، اعترف بحيازته المواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء، وتحصله على المضبوطات من مالك محطة وقود كائنة بدائرة مركز القرنة بسعر أزيد من السعر الرسمي، وأمكن ضبط الأخير وأقر بذلك.

واتخذت الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الجرائم التموينية مكافحة الجريمة اللواء محمود أبو عمره

مواد متعلقة

سقوط عصابتى سرقة المساكن وأبواب المقابر بالغربية والشرقية

ضبط صاحب مركز سيارات يزور المحررات الرسمية بالقاهرة

تحرير 1564 مخالفة لعدم الالتزام بتركيب "الملصق الإلكترونى" خلال 24 ساعة

القبض على السائق المتهم بدهس شاب بأحد شوارع المعادي

القبض على متهم بغسل الأموال بالمطرية والنصب على المواطنين

ضبط 559 مخالفات لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

الداخلية: فتح الطرق المغلقة أمام قائدى السيارات بعد زوال الشبورة المائية

ضُبط وبحوزته 24 مليون جنيه.. تجديد حبس تاجر العملة بالشروق

الأكثر قراءة

عاجل.. "نيويورك تايمز": صاروخ من غزة أصاب قاعدة إسرائيلية بها أسلحة نووية

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

نظام حماية ضد الألغام.. مدرعة "التمساح 6" مفاجأة "إيديكس 2023"

مسئول أمريكى: مقترح مصر بشأن مستقبل غزة الأكثر قبولًا

عاجل.. إسرائيل أعدت أنظمة مضخات كبيرة لإغراق شبكة أنفاق غزة بمياه البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة