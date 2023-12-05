إحباط محاولة بيع 2 طن سولار بـ"السوق السوداء" فى الأقصر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

وتمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الأقصر، من ضبط سائق له معلومات جنائية، حال قيادته سيارة نقل مُحمل عليها "تنك - 18 جركن" بإجمالي 2 طن سولار، دون أوراق أو فواتير.

وبمواجهة السائق، اعترف بحيازته المواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء، وتحصله على المضبوطات من مالك محطة وقود كائنة بدائرة مركز القرنة بسعر أزيد من السعر الرسمي، وأمكن ضبط الأخير وأقر بذلك.

واتخذت الإجراءات القانونية.