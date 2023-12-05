الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جيريمي دوكو يحصد جائزة لاعب شهر نوفمبر بمانشستر سيتي

جيريمي دوكو
جيريمي دوكو

حصد البلجيكي جيريمي دوكو، جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، جائزة لاعب شهر نوفمبر بفريقه.

ويلعب دوكو ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ بداية الموسم الجاري بعد انضمامه من فريق ستاد رين الفرنسي.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي عبر منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي "إكس" تتويج جيريمي دوكو بجائزة لاعب شهر نوفمبر بالفريق بتصويت الجماهير.

ولعب جيريمي دوكو 5 مباريات مع مانشستر سيتي في شهر نوفمبر في بطولتي الدوري الانجليزي ودوري أبطال أوروبا، وسجل هدفًا وصنع 4 لزملائه في الفريق.

ومنذ انضمامه شارك جيريمي دوكو في 19 مباراة مع السيتسنز وسجل 4 أهداف وصنع 6 لزملائه.

مسيرة جيريمي دوكو 

وبدأ جيريمي دوكو مسيرته ضمن صفوف شباب فريق بيرتشوت البلجيكي وانتقل منه لشباب نادي أندرلخت في صيف 2012، وصعد لفريق تحت 17 عامًا بنادي أندرلخت في صيف 2017 وانتقل منه لفريق تحت 21 عامًا بالنادي في الصيف التالي وقضى موسمين ثم صعد للفريق الأول في يوليو 2019 وبعد عامٍ انضم لفريق ستاد رين الفرنسي ولعب له 3 مواسم قبل أن ينتقل لمانشستر سيتي في مطلع الموسم الجاري.

ومثل جيريمي دوكو المنتخب البلجيكي في جميع المراحل العمرية للشباب والناشئين قبل أن يتم تصعيده للمنتخب الأول ويخوض أول مباراة بقميصه في 5 سبتمبر 2020، وكانت أولى مبارياته في بطولة دوري الأمم الأوروبية أمام الدنمارك وفاز بها منتخب بلجيكا بهدفين دون رد.

وسجل دوكو أول أهدافه بقميص منتخب بلجيكا في مباراة أيسلندا وهي ثاني مبارياته الدولية، وسجل هدفًا في انتصار كبير لبلجيكا بخمسة أهداف مقابل هدف.

جيريمي دوكو مانشستر سيتى الدورى الانجليزى دوري ابطال اوروبا البريميرليج

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