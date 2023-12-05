الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

المعرض الدولي "الأبد هو الآن" يقدم نماذج مصغرة من أعماله بهضبة الاهرامات في مدينتي بمشاركة 23 فنانا محليا وعالميا

المعرض الدولي الأبد
المعرض الدولي الأبد هو الآن

اعلنت نادين عبد الغفار، رئيس مؤسسة "أرت دي إيجيبت" المنظمة للمعرض الفني العالمي "الابد هو الان"، عن عرض نماذج لأعمال الفنانين في مدينتي حتى يوم ٩ ديسمبر الجاري بمشاركة ٢٣ فنانا مصريا ودوليا.

وكانت النسخة الثالثة من المعرض قد انطلقت بمنطقة أهرامات الجيزة بمشاركة واسعة من الفنانين من مصر ومختلف انحاء العالم.

المعرض الدولي الأبد هو الآن 
المعرض الدولي الأبد هو الآن 

واشارت نادين عبد الغفار الى ان المعرض الفني في مدينتي يضم فنانين من مصر ومن مختلف انحاء العالم، هم:البلجيكي آرني كوينز، والبرازيلي آرثر ليسشر، الإماراتية عزة القبيسي، الأمريكية كارول فيويرمان، اليونانيان ديونيسيوس، والمصري محمد بنوي، والأرجنتينية بيلار زيتا، والسعودي راشد الشعشعي، والمصري-البريطاني سام شندي، والفرنسي ستيفان بريور ومن الفنانيين المصريين الشباب حنفي محمود ومحمد الفيومي ومحمد رضوان وسامي إلياس واحمد عثمان ومينا ناصف واحمد صقر ومريم ابو طالب وايمان حسين واحمد شعبان وجمال الخشن وآية الفلاح وريم أسامة.

المعرض الدولي الأبد هو الآن 
المعرض الدولي الأبد هو الآن 

ويقام المعرض الفني في مدينتي تحت رعاية مجموعة طلعت مصطفى، في اطار رؤية المجموعة لترسيخ مكانة مدينتي كمنارة للثقافة والفنون، من خلال استضافة وتنظيم فعاليات ثقافية وفنية تسهم في نشر الفن والابداع وتبادل الثقافات بين الشعوب.

المعرض الدولي الأبد هو الآن 
المعرض الدولي الأبد هو الآن 

وكانت مدينتي قد استضافت خلال الاعوام الماضية ٥ نسخ لسمبوزيوم دولي للنحت بمشاركة اشهر فناني النحت في العالم، وكانت من اهم الملتقيات الابداعية في مصر، ما يسهم في تشجيع الشباب على تنمية المواهب والقدرات الفنية. كما استضافت مدينتي معرضا للكتاب تحت رعاية وزارة الثقافة والهيئة المصرية للكتاب لتشجيع السكان على القراءة. كما تستضيف مدينتي ندوات ثقافية بشكل دوري، كل ذلك ايمانا من مجموعة طلعت مصطفى بأهمية نشر الفن والثقافة بين قاطني المدينة وبناء الهوية الثقافية للاجيال القادمة ورفع الوعي وخلق اجيال من المبدعين، بما يوفر عناصر جودة حياة ويحقق مفهوم الاستدامة في مدينتي، ويسهم في بناء الانسان وتنمية المجتمع في كافة المجالات.

المعرض الدولي الأبد هو الآن
المعرض الدولي الأبد هو الآن
المعرض الدولي الأبد هو الآن
المعرض الدولي الأبد هو الآن
المعرض الدولي الأبد هو الآن
المعرض الدولي الأبد هو الآن
المعرض الدولي الأبد هو الآن
المعرض الدولي الأبد هو الآن
المعرض الدولي الأبد هو الآن
المعرض الدولي الأبد هو الآن
المعرض الدولي الأبد هو الآن
المعرض الدولي الأبد هو الآن
المعرض الدولي الأبد هو الآن
المعرض الدولي الأبد هو الآن
طلعت مصطفى الأبد هو الآن مدينتي

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