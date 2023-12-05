محامية: "أدعم السيسي في انتخابات الرئاسة لأننا نحتاج رئيس قوي" (فيديو)

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024 مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين لرئيسهم لفترة جديدة وطموحات وآمال كبيرة.

وقالت جيهان عبدالرحمن، محامية: "أدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة في تلك الفترة الحرجة، التي نحتاج بها إلى رئيس جمهورية قوي بحجم رئيسنا وقوتة خاصة بعد تلك الأحداث التي حدثت في فترة قريبة ومصر دولة مطمع للإرهاب".

وأضافت أن الرئيس السيسي من أفضل وأقوى الرؤوساء علي مر العصور نظرًا لقوته وحبه لجيشه وشعبه.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.