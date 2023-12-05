الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على السائق المتهم بدهس شاب بأحد شوارع المعادي

جريدة الدستور

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم، القبض على السائق المتهم بدهس شاب أثناء عبوره الطريق بأحد شوارع منطقة المعادي بالقاهرة، وتم التحفظ السيارة المتسببة في الحادث.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله جثة عامل به إصابات وكسور متفرقة بالجسـم، إثر ادعاء مصادمة أثناء عبوره الطريق بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين بالعثور على جثة شاب يدعى “حسن. م” تعرض للدهس اثناء عبوره الطريق محل البلاغ اصطدمت به سيارة نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته، وأمكن تحديد السيارة المرتكبة الحادث.

اجهزة الامن منطقة المعادى قسم شرطة المعادي مديرية امن القاهرة

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