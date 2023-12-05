هطول أمطار خفيفة مع سحب وغيوم في أسوان (صور)

تعرضت بعض أنحاء محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، لهطول أمطارخفيفة مصاحبة لرياح باردة، بينما امتلئت سماء المدينة بالغيوم والسحب الكثيفة، ولم يكن هناك أي تأثير على الحركة بالشوارع حتى الآن، والاوضاع مستقرة.

وجاءت درجة حرارة الطقس، اليوم الثلاثاء، فى محافظة أسوان العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 16، والامطار 9%، الرطوبة 46، الرياح 6 كم/ ساعة.

بيان هيئة الأرصاد الجوية

جدير بالذكر أن حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار غزيرة، اليوم الثلاثاء، على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق.

وأصدرت الهيئة بيانًا، اليوم، أوضحت فيه أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على تلك المناطق يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع تقدم الوقت.

وتوقعت الأرصاد أن تصل شدة الأمطار إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أيضًا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد وجود نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

هطول أمطار