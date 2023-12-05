تسليم 68 كشكا للأسر الأولى بالرعاية وذوى الهمم في أسوان

شاركت جمعية الأورمان مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان في تسليم 68 كشكًا للأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم في قرى ونجوع محافظة أسوان، وذلك منذ بداية عملها وحتى الآن.

جاء ذلك استنادًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة استكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

تسليم أكشاك للأسر الأولى بالرعاية



من ناحيته، أكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، أن تسليم الأكشاك يعمل على تحسين حياة مئات الأسر في أسوان وتحويلها من أسر تعتمد على الرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة، مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري.

ونوه إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي في رعاية الأسر التي تعتمد على الرعاية، تنفيذًا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم ولكي يحيوا حياة كريمة.

بينما أشاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بالتعاون الوثيق مع محافظة أسوان التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بإجراء مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الأساسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر التي تحتاج إلى المساعدة في النطاقات الجغرافية الفقيرة، بهدف مساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في القرى والنجوع، وضمان التوزيع العادل ووصول التبرعات للفقراء والأيتام في المحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لتحديد عدد المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة.

تم التوزيع على الشباب الغير قادر والمعدومي الدخل من أبناء المحافظة والمراكز المختلفة، وأوضح المتحدث أن ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين جميع فئات المجتمع، خاصة غير القادرين، وتم اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان تقوم بإجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين، وتقديم الأطراف الصناعية، وزواج الفتيات اليتيمات، وإقامة معارض الملابس المجانية، بالإضافة إلى تلك المشروعات في محافظة أسوان.

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