الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تسليم 68 كشكا للأسر الأولى بالرعاية وذوى الهمم في أسوان

المشروعات
المشروعات

شاركت جمعية الأورمان مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان في تسليم 68 كشكًا للأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم في قرى ونجوع محافظة أسوان، وذلك منذ بداية عملها وحتى الآن.

جاء ذلك استنادًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة استكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

 

تسليم أكشاك للأسر الأولى بالرعاية 


من ناحيته، أكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، أن تسليم الأكشاك يعمل على تحسين حياة مئات الأسر في أسوان وتحويلها من أسر تعتمد على الرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة، مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري.

ونوه إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي في رعاية الأسر التي تعتمد على الرعاية، تنفيذًا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم ولكي يحيوا حياة كريمة.

بينما أشاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بالتعاون الوثيق مع محافظة أسوان التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بإجراء مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الأساسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر التي تحتاج إلى المساعدة في النطاقات الجغرافية الفقيرة، بهدف مساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في القرى والنجوع، وضمان التوزيع العادل ووصول التبرعات للفقراء والأيتام في المحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لتحديد عدد المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة.

تم التوزيع على الشباب الغير قادر والمعدومي الدخل من أبناء المحافظة والمراكز المختلفة، وأوضح المتحدث أن ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين جميع فئات المجتمع، خاصة غير القادرين، وتم اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة. 

يذكر أن جمعية الأورمان تقوم بإجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين، وتقديم الأطراف الصناعية، وزواج الفتيات اليتيمات، وإقامة معارض الملابس المجانية، بالإضافة إلى تلك المشروعات في محافظة أسوان.

IMG-20231205-WA0002
IMG-20231205-WA0002
IMG-20230914-WA0035
IMG-20230914-WA0035
IMG-20230914-WA0035
IMG-20230914-WA0035
محافظة أسوان أكشاك الأسر الأولى بالرعاية مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان جمعية الأورمان

مواد متعلقة

جولات ميدانية لمتابعة جاهزية اللجان الانتخابية وتفقد 18 لجنة فرعية بمراكز أسوان

الانتهاء من تنفيذ 1165 مشروعًا ضمن مبادرة "حياة كريمة" بأسوان

محافظة أسوان تُنظم سلسلة ندوات للتوعية بأهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية

مستشفى أسوان يُطلق قافلة مجانية لإجراء 120 جراحة لمرضى الشفة الأرنبية

"أمن أسوان" ينقذ طفل مريض نفسي حاول القفز من أعلى شبكة محمول

لجنة ميدانية تتفقد 14 لجنة فرعية في أسوان استعدادًا للانتخابات الرئاسية 2024

"تضامن أسوان" تعيد إعمار وتأهيل 30 منزلا بقية الفؤادية بكوم امبو

مؤتمر جماهيري حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى أسوان

الأكثر قراءة

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. إسرائيل أعدت أنظمة مضخات كبيرة لإغراق شبكة أنفاق غزة بمياه البحر

هيئة الأرصاد تحذر من أمطار تصل حد السيول

نقابة المهن التمثيلية تنعى المنتجة ناهد فريد شوقى

النيابة الإدارية تشكل لجنة لمتابعة سير انتخابات الرئاسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة