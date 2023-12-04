الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتهاء من تنفيذ 1165 مشروعًا ضمن مبادرة "حياة كريمة" بأسوان

الاجتماع
الاجتماع

ترأس اللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام لمحافظة أسوان، اليوم الإثنين، الاجتماع الدورى والتنسيقى لعرض نتائج المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. 

واستعرض الاجتماع معدلات ونسب إنجاز مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة ". 

شارك في الاجتماع أعضاء المكتب الفنى لرئاسة مجلس الوزراء المهندس حازم محمد، ومحمد شعيب، بالإضافة إلى ممثلى لجنة دار الهندسة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وأيضًا مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية. 

وخلال الاجتماع، أكد السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، أنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان فإننا نسابق الزمن لإنهاء المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حيث تم الإنتهاء من 1165 مشروع حتى الآن، ويتم تشغيلهم تدريجيًا ودخولهم الخدمة ليجنى المواطنين ثمار النجاحات والإنجازات المتتالية التى حققتها وتحققها المبادرة، والتى ساهمت بشكل مباشر فى تحويل القرى إلى قرى تكتسى بالبانوراما الجمالية، وكاملة المرافق والخدمات الأساسية المختلفة، مع تحقيق نقلة نوعية وحضارية كبيرة بها، وتحويلها أيضًا لمناطق جذب سكانى. 

ولفت أنه تم التأكيد على تكثيف المرور الميدانى من قبل المسئولين المختصين على المشروعات المتنوعة بكافة قطاعات العمل العام لتحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين بالإستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل العام المختلفة. 

وتجدر الإشارة إلى أنه المبادرة الرئاسية " حياة كريمة تستهدف 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة. 

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