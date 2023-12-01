الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتكثيف أعمال نظافة وتجميل المتنزهات السياحية

أعمال النظافة
أعمال النظافة

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بتكثيف أعمال النظافة العامة من خلال رفع التراكمات والقمامة مع غسيل الأرصفة والأرضيات بالإستغلال الأمثل لمعدات وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية والتي تضم 30 معدة،والتى قرر المحافظ إنشاؤها لدعم منظومة النظافة للحفاظ على البانوراما الجمالية التى تم تنفيذها لتكون فى أبهى صورها أمام المواطنين ولإستقبال ضيوف وزائرى المحافظة. 

تفاصيل حملة النظافة 

وفى هذا الإطار قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بأعمال النظافة وغسيل أرضيات وأرصفة السوق السياحى والأسواق والشوارع الداخلية، بالإضافة إلى كورنيش النيل القديم، فيما تم رفع تراكمات المخلفات الصلبة بمدخل حى اللوتس ( الإسكان المتميز )،كما قامت إدارة الحدائق بأعمال قص وتهذيب الأشجار بمقبرة النجومى. 

وفى السياق ذاته وعقب تنفيذ تعليمات محافظ أسوان برفع وشفط طفح الصرف الصحى وتراكمات القمامة من أمام عمارات القاهرة بمطلع حى المحمودية شارك أهالى المنطقة في أعمال زراعة المواقع وتحويلة لحديقة بدعم من إدارة الحدائق. 

بينما قامت الوحدة المحلية بأعمال الصيانة وتركيب كشافات ليد الموفرة للطاقة بحى المحمودية. 

وجاء ذلك استكمالًا للجهود المتواصلة التى تشهدها ملحمة التطوير والتجميل والتحديث على أرض زهرة الجنوب. 

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محافظ أسوان وحدة النظافة المتنزهات السياحية أعمال النظافة رفع التراكمات

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