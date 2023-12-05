الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة حازم عمر تلتقى أعضاء هيكلها بمحافظة الشرقية استعدادًا للانتخابات

الحملة الانتخابية
الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر

التقت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر بأعضاء هيكلها بمحافظة الشرقية في زيارة لمقر الحملة المركزي، لمناقشة كل التفاصيل ووضع اللمسات الأخيرة استعدادًا لانتخابات الرئاسة المصرية بالداخل.

وتعقد الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، غدًا الأربعاء، مؤتمرها الجماهيري الرابع، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بملاعب مدارس جمعية الشبان العالمية بمدينة بنها.

وقالت الحملة، في بيان، إن المؤتمر الرابع سيناقش أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابى للمرشح لهذه المشكلات.

ويحضر هذا المؤتمر قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

حازم عمر محافظة الشرقية حزب الشعب الجمهوري الحملة الإنتخابية جمعية الشبان العالمية البرنامج الإنتخابي

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