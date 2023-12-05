الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يضع خطة جديدة للتعاقد مع الأجانب في ميركاتو الشتاء

الزمالك
الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن تفكير الإدارة في سفر وفد إلى كوت ديفوار لحضور بطولة أمم افريقيا المقبلة من أجل البحث عن أفضل المواهب.


وأشار المصدر، إلى أن إدارة الزمالك سيكون تركيزها على أفضل العناصر الشابة وصغيرة السن ورؤيتهم داخل المستطيل الأخضر وتقييم مستواهم وتقديم تقرير إلى إدارة الكرة.


ويسعى مسئولو الزمالك للتعامل بشكل مختلف في ملف الصفقات وخاصة الأجانب في الفترة المقبلة والتأكد أن اللاعب الذي سينضم إلى الفريق سيكون مفيد من كل النواحي.


ويستعد الزمالك لملاقاة فريق الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل ضمن منافسات دوري نايل.

طاقم التحكيم


وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم صومالي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم 10 ديسمبر الجاري.


ويتكون طاقم التحكيم من، عمر عبد القادر أرتان حكم ساحة، ويعاونه، سليمان بشير مساعد أول، وعلي محمد مهاد مساعد ثاني، وأحمد حسن حسين حكم رابع.


واختار "كاف" الإريتري لويلسيجيد جبراميشيل مراقبًا للمباراة، والليبي محمد عبد الله محمد مراقبًا للحكام.


وفاز فريق الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلارصيد من النقاط.

فوز الناشئين

وفاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين  أمس الإثنين على مُجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر لبطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز أهداف الزمالك كل من، أحمد حسن وزياد مدحت وحسام عاشور التقي.

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