الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع استعدادات الشبكة الوطنية الموحدة للانتخابات الرئاسية

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الاستعدادات والإجراءات التي تم اتخاذها داخل مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، استعدادا لانطلاق الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من 10 ــ 12 ديسمبر، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ومسئولي الشبكة الوطنية لخدمات الطوارىء والسلامة العامة.

محافظ بورسعيد يتابع استعدادات الشبكة الوطنية الموحدة لاستقبال الانتخابات الرئاسية

واستعرض محافظ بورسعيد الأعمال التنسيقية التي تمت بين الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارىء والسلامة العامة وبين الجهات المعنية بالعملية الانتخابية،  وشدد على ضرورة تفعيل دور الشبكة الوطنية على أكمل وجه، للتنسيق والربط مع كل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، لتكون على اتصال دائم، ومستمر لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

ووجه محافظ بورسعيد  الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة،  بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لمراجعة مداخل ومخارج مقرات كل اللجان، وتمهيد المداخل والمخارج التي تحتاج لذلك، للتيسير على المواطنين عند النزول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم،  وحتى يخرج هذا العرس الديمقراطي بصورة حضارية مشرفة تليق باسم مصر.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
الانتخابات الرئاسية بورسعيد الشبكة الوطنية أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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