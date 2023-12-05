ناهد السباعي تنعى والدتها المنتجة ناهد فريد شوقى بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة ناهد السباعي والدتها المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ72 عاما.

ونشرت “ناهد” صورة لها برفقة والدتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلقت قائلة: "البقاء لمن له الدوام توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقى.. الجنازة عصرا مسجد الشرطة الشيخ زايد أمام هايبر وأن البقاء والدوام لله وحده".

وفاة ناهد فريد شوقي

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، عن عمر يناهز 72 عاما.

ومن المقرر تشييع جثمانها بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بزايد، وذلك حسب ما أعلنت زوجة ابنها الفنانة آية سماحة.

وكتبت آية عبر حسابها على "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله انتقلت الى رحمة الله أمى التانية ناهد فريد شوقى، ان الله وان الية راجعون، صلاة الجنازة عصرا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وحرص عدد من النجوم والنقاد على نعى المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي منهم الفنانة دنيا سمير غانم التي نشرت صورة للراحلة تجمعها بابنتها ناهد السباعي، معلقة عليها: "البقاء لله المنتجة ناهد فريد شوقي خالص التعازي لابنتها الزميلة والصديقة العزيزة ناهد السباعي، وأختها الصديقة العزيزة رانيا فريد شوقي، ربنا يصبركم يارب".

كما نعتها الفنانة بشرى من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "مع السلامة يا ناهد كدة تفاجئينا كدة؟! اللهم لا اعتراض، هتوحشينا وربنا يصبر نودى وكل الاسرة خالص العزاء للعائلة، إنا لله وإنا اليه راجعون".

ناهد فريد شوقي

ناهد فريد شوقى، منتجة سينمائية، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان.

قدمت ناهد فريد شوقي عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، والتي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستريا) الذي أخرجه عادل أديب، وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي. عملت ناهد كذلك كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التليفزيونية