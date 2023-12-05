الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تدشين حملة لتطوير وتجميل الوحدات الصحية في دمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، عن تدشين الحملة الشهرية لتنظيف وتجميل وحدات ومراكز طب الأسرة بالإدارات الصحية.

وقال وكيل وزارة الصحة، عبر بيان صحفي، إنه جرى خلال الأسبوع الجاري تدشين الحملة الشهرية لتنظيف وتجميل وحدات ومراكز طب الأسرة بالإدارات الصحية بدمياط وفارسكور وكفر سعد وكفر البطيخ والزرقا، والتأكد من سلامة اللافتات والأعلام على المنشآت.

تابع، أنه تم تدشين حملة "ملف طبي لكل أسرة" بمنشآت الرعاية الصحية الأولية استعدادا للتأمين الصحي الشامل  في محافظة دمياط، في إطار الجهود المبذولة في السعي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل فرد من أفراد الأسرة. 

تدشين حملة "ملف طبي لكل أسرة" بمنشآت الرعاية الصحية

ودشنت حملة "ملف طبي لكل أسرة" بمنشآت الرعاية الصحية الأولية المستهدفة بتطوير الخدمات الصحية المقدمة بها خلال الفترة من الأحد ٢٦ نوفمبر وحتى الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ والتي تم خلالها إنشاء ١٦٦٣٤ ملف عائلي لـ١٦٦٣٤ أسرة، من خلال الفرق الطبية بالوحدات والمراكز والفرق المتنقلة بالمنشآت الحكومية ومن شقة لشقة وتكثيف دور الرائدات الريفيات والمثقفين الصحيين في نشر الوعي بين المواطنين بأهمية إنشاء الملف الطبي.

الجدير بالذكر أن إنشاء ملف طبي بأقرب منشأة رعاية صحية أولية يتيح لكل فرد الفحص الطبي الشامل سنويا متضمن الفحص الاكلينيكي والتحاليل المعملية وفحص الأسنان، والذي يتم من خلاله الاكتشاف المبكر للإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض الضغط والسكري وغيرهم ويتيح علاجها ومتابعتها للحد من مضاعفاتها.

دمياط 100 مليون صحة الوحدات الصحية 100 يوم صحة أحداث دمياط

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