الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: إنجاز 61% من المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام

إجتماع وزير الرى
إجتماع وزير الرى

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى،  العقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لإستعراض الموقف التنفيذي لمشروع الدلتا الجديدة والذي يمثل أحد المشروعات الكبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر.

وتم خلال الاجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم، حيث وصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى ٦١%.

التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

وصرح الدكتور سويلم، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة.

وأوضح وزير الرى،أن هذه المشروعات تهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتمادًا على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وتعظيم العائد من وحدة المياه فى إنتاج الغذاء.

كما تعد هذه المشروعات نموذجًا لمشروعات التنمية الشاملة من خلال إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، توفر الآلاف من فرص العمل وتدعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية.

txt

وزير الرى: إزالة 81738 تعدى على مجرى النيل وخرائط محدثة لمواجهة المخالفات

txt

وزير الرى: حقبة التغيير فى مجال المياه والغذاء بدأت مع أسبوع القاهرة الخامس وCOP27

الجدير بالذكر أن مشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام يتكون من عدد ١٣ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول ١٥٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم ).

تم عقد الاجتماع بحضور كل من اللواء خالد صلاح، والمقدم أحمد جمال، والرائد أحمد الشحات بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور هشام بخيت مستشار الوزير للموارد المائية، والمهندسة سلوى عبد الغنى رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، والدكتور جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

مستقبل مصر للتنمية المستدامة وزير الموارد المائية والرى لمشروع الدلتا الجديدة مياه الصرف الزراعى التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية المسار الناقل لمياه الصرف

مواد متعلقة

وزير الرى: حقبة التغيير فى مجال المياه والغذاء بدأت مع أسبوع القاهرة الخامس وCOP27

وزير الرى: مقترحات لـ68 مشروعًا بقيمة 36 مليار دولار لتمويلها ضمن برنامج الاستثمار الإفريقى

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. إسرائيل أعدت أنظمة مضخات كبيرة لإغراق شبكة أنفاق غزة بمياه البحر

موعد ومكان تشييع جثمان المنتجة ناهد فريد شوقى

رسميًا.. محمد صلاح يُتوج بجائزة لاعب العام من اتحاد مشجعى كرة القدم

نشاط للرياح.. "الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة وفرص لأمطار تصل للسيول ببعض المناطق

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعا عن وطنى!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعا عن وطنى!

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة