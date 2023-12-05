الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قرارات "عسكري النيجر" تصدر أزمة المهاجرين لشمال إفريقيا وأوروبا

المهاجرين بمراكز
المهاجرين بمراكز الإيواء

ألغى المجلس العسكري الجديد في  النيجر والذي تشكل بعد الانقلاب الذي حدث على محمد بازوم في يوليو 2023، قانونًا صدر في 2015 يشدد العقوبات على مهربي البشر، وهو ما أثار هواجس في تونس وليبيا من إغراق البلاد بالمهاجرين غير الشرعيين.

الآلاف من المهاجرين في تونس يطمحون في العبور إلى الجانب الآخر حيث الحلم الأوروبي، والمئات منهم في ليبيا يعيشون في مراكز الإيواء لديهم نفس الأمل، وهو ما يجعل الموضوع مهمًا للبلدين خاصة مع الفوضى الأمنية والسياسية في ليبيا بعد 2011.

من ناحيته، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من القرار الذي أصدره المجلس العسكري في النيجر، واعتبره آداة جديدة للضغط على المجتمع الدولي بعد الانقلاب على "بازوم".

القانون الذي ألغته سلطات النيجر يعاقب المهربين بالسجن مدة تصل إلى 30 عامًا، وغرامة مالية تصل إلى 45 ألف دولار.

المجلس العسكري أعلن كذلك أنه سيطلق سراح كل المدانين بموجب هذا القانون، وأصدر بيانًا قال فيه: " إن السلطات العسكرية في البلاد ستطلق سراح كل المدانين بموجب قانون 2015 بشأن مهربي المهاجرين"، فيما شدد البيان على أن هذا القانون تم فرضه بضغوط أجنبية.

مخاوف من الدفع بالمهاجرين لأوروبا

قرار النيجر جاء بعد عدة مسارات سياسية في البلاد والإنقلاب على  محمد بازوم، وطرد السفير الفرنسي والقوات الفرنسية من البلاد.

المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية إيفا جوهانسون، سارعت برفض قرار المسؤولين في النيجر، وأصدرت تصريحات صحفية قالت فيها: "إن هناك خطرًا كبيرًا من إلغاء القانون فقد يؤدي إلى مقتل الكثير في الصحراء، وقد يدفع بالعديد إلى ليبيا وتونس والعبور إلى الاتحاد الأوروبي عبر المتوسط".

وقال حسن البوبكري، رئيس مركز تونس للهجرة واللجوء، إن قرار النيجر حلقة جديدة من اللعب عل كل الحبال، ومحاولات للضغط على الاتحاد الأوروبي لإلغء العقوبات المفروضة عليه بعد الانقلاب على بازوم.

وأشار إلى أن هذا القرار فيه خطر كبير على شمال إفريقيا خاصة ليبيا وتونس والجزائر، لافتًا إلى أنه مع سريان القانون كانت أعداد كبيرة من المهاجرين تصل إلى الشمال الإفريقي.

وأكد "البوبكري" في تصريحات صحفية أن بعض الدول ستكون غير قادرة على حماية حدودها، خاصة أن التدفقات ستكون كبيرة.

محمد بازوم تونس ليبيا النيجر الاتحاد الأوروبي المجلس العسكري في النيجر إيفا جوهانسون شمال أفريقيا ازمة

مواد متعلقة

الاتحاد الأوروبى: سنشارك كمراقب فى مؤتمر بنغازى لإعادة إعمار درنة

القرار رقم 194.. ماذا تعرف عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين؟

بعد دعوة الرئيس السيسى لنقل الفلسطينيين لها.. أين تقع صحراء النقب؟

موسم الحج للأراضى المحتلة.. قادة الغرب يتوافدون لدعم تل أبيب والتجاهل نصيب غزة (تقرير)

لجنة "6+6": قوانين إجراء الانتخابات فى ليبيا "نهائية" ولا يوجد تعديلات بشأنها

فتحي المريمي: "النواب الليبي" قام بدوره بشأن الإعلان الدستوري

عقيلة صالح يشكر الرئيس السيسى والمصريين على دعمهم فى أزمة "دانيال"

ممثلو الأحزاب الليبية يطالبون "النواب" بسرعة تشكيل حكومة واحدة

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. إسرائيل أعدت أنظمة مضخات كبيرة لإغراق شبكة أنفاق غزة بمياه البحر

موعد ومكان تشييع جثمان المنتجة ناهد فريد شوقى

رسميًا.. محمد صلاح يُتوج بجائزة لاعب العام من اتحاد مشجعى كرة القدم

نشاط للرياح.. "الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة وفرص لأمطار تصل للسيول ببعض المناطق

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعا عن وطنى!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعا عن وطنى!

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة