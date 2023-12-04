رامي جبر: مشاركة كبيرة من المواطنين بالانتخابات الرئاسية بأمريكا رغم برودة الجو

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إنه كان هناك حرصًا كبيرًا من المواطنين بأمريكا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الذين لم تثنيهم الظروف الجوية الصعبة وانخفاض درجات الحرارة من الإدلاء بأصواتهم.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الناخبين لم يكونوا من الأماكن القريبة للاقتراع فقط ولكن منهم من سافر مسافة 7 ساعات، مؤكدًا أن هؤلاء المواطنين يريدون ربط أنفسهم وأبنائهم بمصر رغم السنوات التي قضوها في أمريكا.

مشاركة كبيرة للشباب بالانتخابات

وتابع، أن بعض الشباب رغم أنهم لا يتحدثون باللغة العربية بطلاقة بحكم حياتهم بأمريكا ودراستهم إلا أنهم حرصوا على المشاركة في العملية الانتخابية.