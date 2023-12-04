الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

عالم أزهرى: هذه سنة النبى فى التعامل بإيجابية مع الناس (فيديو)

السيد عبد الباري
السيد عبد الباري

قال د.السيد عبدالباري، من علماء الأزهر الشريف، إن الإنسان عليه أن يكون إيجابيًا فى كل نواحي الحياة، مشددًا على ضرورة أن يسابق دائمًا بفعل الخير وأن يبدأ بنفسه قبل أن ينصح الآخرين بأى فعل.

أضاف العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، الإثنين:"هناك قاعدة فى السنة النبوية كلما كانت المغانم قدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الناس، وكلما جاءت المغارم تقدم النبى (ص) وآخر الناس فهذه هى الإيجابية".

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واستكمل: "طول ما فى شدة عليك أن تفعل أنت أولًا، لكن لما يكون فى مكاسب قدم الناس، وهذه هى سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

https://youtu.be/AAAaK00rd9U?si=NxWCiLHk6U-HgttA

الدكتور السيد عبد البارى علماء الأزهر الشريف فضائية الناس سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم

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