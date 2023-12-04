عضو حملة المرشح عبدالفتاح السيسى: "مطروح ستكون فى مقدمة الداعمين"

أطلق حزب مستقبل وطن اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر الثالث لحزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح، دعمًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي من مدينة العلمين.

وقال النائب صلاح عياد عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى بمحافظة مطروح، إن الانتخاب حق دستوري وواجب وطنى علينا جميعا الالتزام به، موضحا أن دعم القيادة السياسية هو دعم للاستقرار واستكمال لمسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار “عياد” إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات التسع الماضية، نجح في تحقيق الأمن والاستقرار بجميع أنحاء الجمهورية، في وقت تفاقمت فيه التحديات الإقليمية والدولية.

وتابع: ندعم ونؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل ما يتخذه من مواقف وقرارات تضمن حماية أمننا القومي وتدعم حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

وأكد: ونحن على أعتاب الانتخابات الرئاسية.. ندعم وتؤيد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات وبناء الجمهورية الجديدة.

واختتم: اصطفاف كبير يعيشه أهالي محافظة مطروح دعمًا للمرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.. سنكون في صدارة المُشاركين في التصويت".