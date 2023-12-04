الأمم المتحدة تُطالب اسرائيل بتجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة

قال متحدث باسم الأمم المتحدة ، اليوم الاثنين، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حث إسرائيل "على تجنب المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل في غزة وتجنيب المدنيين المزيد من المعاناة" وفقا لـ"رويترز".

وأكد الأمين العام مجددًا على الحاجة إلى تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل مستدام لتلبية احتياجات الناس في جميع أنحاء القطاع.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: بالنسبة للأشخاص الذين صدرت لهم أوامر بالإخلاء، لا يوجد مكان آمن للذهاب إليه ولا يوجد سوى القليل جدًا للبقاء على قيد الحياة.

الخارجية الأمريكية من السابق عدم استجابة إسرائيل للدعوات الأمريكية

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه من السابق لأوانه، تقييم ما إذا كانت إسرائيل تستجيب للدعوات الأمريكية لحماية المدنيين خلال غاراتها الجوية على غزة، وفقا لرويترز.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، إن عمليات الإخلاء المستهدفة التي تقوم بها إسرائيل وسط الغارات الجوية تعد تحسنا مقارنة بالمحاولات السابقة لإخلاء مدينة بأكملها أثناء القصف.

لكن النازحين الفلسطينيين قالوا إن المسئولين الإسرائيليين يحاولون إجلائهم إلى أماكن تتعرض لإطلاق النار حاليا.

وأدت الغارات الجوية في المناطق الجنوبية من قطاع غزة إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، حسب وسائل إعلام ميدانية.

واستشهد ما لا يقل عن 15,000 فلسطيني منذ 7أكتوبر، حسب ما أفادت وزارة الصحة في القطاع.