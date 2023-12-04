الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الغول: 75% من عمليات قصف جنوب غزة تنطلق من حاملات الطائرات الأمريكية

غزة
غزة

قال عمر الغول، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الولايات المتحدة هى مَن تقود الحرب على غزة، وكل تصريحات المسئولين الأمريكيين تحمل وجهين: الأول وجه الرأي العام الأمريكي والعالمي، والآخر الذي أعلنه أنتوني بلينكين، وزير خارجية أمريكا، عندما حضر اجتماع الكابينت الإسرائيلي وقبل أن يغادر إسرائيل بدأت تل أبيب بشن حرب الإبادة.

أضاف خلال مداخلة عبر سكايب، لقناة القاهرة الإخبارية: "بلينكن قال لا لوقف الحرب، لا نؤيد وقف الحرب، إنما ندعو لوجود هدن إنسانية، أي أنه استمرار الضوء الأخضر لحرب الإبادة".

ولفت إلى أن 75% من عمليات القصف التي تتم في محافظات جنوب غزة، تنطلق من حاملات الطائرات الأمريكية، إضافة لوجود جيش أمريكي على الأرض، إضافة لجسر جوي أمريكي لم يتوقف منذ بداية العدوان. 

أردف: "أمريكا عندما تدعو لعدم قتل المدنيين، فهي تدعو لتقليل القتل، فتقول لا تستخدموا قنابل 900 كجم، خلوها 250، اقتلوا، لكن لا تقتلوا بكثافة أعلى".

حرب إبادة غزة وزير خارجية امريكا بلينكين القاهرة الإخبارية الغول

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