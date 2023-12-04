طارق فهمي: خطط الاحتلال للشو الإعلامي وأغلبها تحتاج لمراجعة

قال د.طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن المرحلة الثانية في الحرب على غزة ستختلف عن الأولى، مؤكدًا أنه لا يوجد جيش في العالم يقوم بنشر أخباره وخططه على الملأ.

أضاف فهمي، خلال تصريحاته لبرنامج "ملف اليوم" مع الإعلامي آية لطفي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ما ينشره جيش الاحتلال يحتاج لعدة أشهر لتنفيذه وليس من السهل القيام بهذه الترتيبات الأمنية، موضحًا أن الجيش الذي ينشر خططه لا ينفذها، لكنها رسائل للإعلام والداخل الإسرائيلي.

خريطة تقسيم غزة موضوعة منذ سنوات

وأكد أن القضية ليست في الخرائط التي ينشرها جيش الاحتلال والبلوكات وخريطة التقسيم فهي موضوعة منذ سنوات، فجزء منها موجه للجمهور الإسرائيلي وعلينا التعامل معه بحذر، مؤكدًا أن خطط إسرائيل أغلبها يحتاج لمراجعة وفيها من الشو الإعلامي.