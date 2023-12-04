واشنطن: لا نريد أى حملات عسكرية لإسرائيل بجنوب غزة

قالت الخارجية الأمريكية إن الخطوات التي اتخذتها حكومة إسرائيل لمواجهة عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية ليست كافية، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية.

أضافت الخارجية الأمريكية:"لا نريد رؤية حملة عسكرية إسرائيلية بجنوب غزة".

وأفادت الخارجية الأمريكية أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي حول ما إذا كانت إسرائيل تستجيب للنصيحة الأمريكية لحماية المدنيين في عملياتها العسكرية على غزة.

وقال بيان للخارجية الأمريكية إننا لا نريد رؤية حملة عسكرية إسرائيلية بجنوب غزة، فقد رأينا إسرائيل وهى تصدر طلبات أكثر تحديدًا لعمليات الإخلاء في جنوب قطاع غزة، وذلك لمنع وقوع مزيد من الضحايا.