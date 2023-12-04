الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

واشنطن: لا نريد أى حملات عسكرية لإسرائيل بجنوب غزة

حملات عسكرية لإسرائيل
حملات عسكرية لإسرائيل

قالت الخارجية الأمريكية إن الخطوات التي اتخذتها حكومة إسرائيل لمواجهة عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية ليست كافية، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية.

أضافت الخارجية الأمريكية:"لا نريد رؤية حملة عسكرية إسرائيلية بجنوب غزة".

وأفادت الخارجية الأمريكية أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي حول ما إذا كانت إسرائيل تستجيب للنصيحة الأمريكية لحماية المدنيين في عملياتها العسكرية على غزة.

وقال بيان للخارجية الأمريكية إننا لا نريد رؤية حملة عسكرية إسرائيلية بجنوب غزة، فقد رأينا إسرائيل وهى تصدر طلبات أكثر تحديدًا لعمليات الإخلاء في جنوب قطاع غزة، وذلك لمنع وقوع مزيد من الضحايا.

الخارجية الامريكية الحكومة الاسرائيلية الضفة الغربية حملة عسكرية اسرائيلية جنوب غزة

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