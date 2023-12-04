هل تستطيع إسرائيل مواصلة عدوانها على غزة 12 شهرًا؟

قال د.طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن تكرار سيناريو الشمال في جنوب غزة صعب للغاية، فمناطق الشمال مختلفة في الكثافة السكانية

أضاف، خلال مداخلة عبر سكايب، لقناة القاهرة الإخبارية، أن الجنوب له خصوصية معينة، ولا يمكن لإسرائيل زحزحتهم إلى وادي غزة، لافتًا إلى أن إسرائيل دخلت في الشمال لمسافة 25 كيلومترًا، ولن تزيد على هذا، ولا تستطيع فعله في الجنوب.

أوضح أن الهدف إقامة مناطق عازلة بترتيبات أمنية وتواجد إسرائيلي، لافتًا إلى أن تل أبيب لم تستطع تمشيط المناطق بشمال غزة، وهناك خلاف داخل هيئة الأركان الإسرائيلية حول طبيعة العملية في الجنوب وهل يكتفون بتمشيط بعض المناطق أم تحقيق المخطط كاملًا.

ولفت إلى أن أى ترتيبات أمنية لن تكون جزئية، وأن الخطاب السياسي للولايات المتحدة أنها رافضة مناطق عازلة في الجنوب، لكنها تحرض على ذلك على الأرض، إسرائيل والولايات المتحدة متفقان على الترتيبات الأمنية.

وردًا على سؤال هل يمكن تستمر الحرب لأكثر من عام، قال فهمي إن إسرائيل غير قادرة على الاستمرار في الحرب لعدة أشهر، لا يمكنها تحمل ذلك، وهناك خسائر اقتصادية ومزايدات داخل المجتمع الإسرائيلي.