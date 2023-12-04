لا يفوتك هذا المساء|"التعليم": إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الشهادة الإعدادية.. و"الأرصاد" تحذر من الشبورة المائية وسقوط الأمطار على هذه المناطق غدًا

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

"التعليم": إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الشهادة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أنه ستتم إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/ 2024، بداية من غدٍ الثلاثاء حتى 31 من نفس الشهر من خلال منصة التقدم للامتحانات عبر موقع الوزارة الإلكتروني، للمزيد اضغط هنا.

"الأرصاد" تحذر من الشبورة المائية وسقوط الأمطار على هذه المناطق غدًا

كشفت د.منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه منذ الأمس توجد ارتفاعات مؤقتة في درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بنحو درجتين أو 3؛ لأنه يؤثر علينا في طبقات الجو العلوي امتداد لمرتفع جوي، ويعمل على زيادة فترات أشعة الشمس، للمزيد اضغط هنا.

وزيرة التخطيط: ارتفاع الشمول المالى للمرأة من 19 إلى 58٪ نهاية 2022

استعرضت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مبادرات الدولة المصرية لتعزيز العمل المناخي المستجيب للنوع الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد، للمزيد اضغط هنا.

الصحة تشيد بنجاح مبادرة «I-CAN» التى أطلقها الرئيس السيسى خلال الـ«COP27»

أكدت وزارة الصحة والسكان، الأهمية الحاسمة للنظم الصحية المقاومة للمناخ في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، جنبًا إلى جنب مع قوة الشراكات والمبادرات التعاونية؛ للعمل على دفع العمل التحويلي، وإيجاد حلول مستدامة لصحة المجتمعات، للمزيد اضغط هنا.

دوري المحترفين: التعادل السلبي يحسم مواجهة غزل المحلة وراية

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة غزل المحلة وراية والتي جمعت بين الفريقين مساء الاثنين، على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر، بدوري المحترفين للقسم الثاني (أ)، للمزيد اضغط هنا.