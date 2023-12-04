ضبط 19 تاجر بتهمة احتكار السجائر ومخالفة التسعيرة في الغربية

نجحت مديرية التموين في محافظة الغربية مساء اليوم الإثنين، 19 تاجرًا باعوا السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع.

وقاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيش ورقابة على محلات بيع السجائر بالجملة والتجزئة في المراكز والمدن التابعة للمحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 19 تاجرًا ببيع السجائر بزيادة تتراوح بين 100 و200 جنيه في “القاروصة الواحدة” مقارنة بالأسعار الرسمية، وقد تم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي الحملة في إطار جهود مديرية التموين للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر المواد الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، وتعتبر مكافحة التلاعب في الأسعار والمضاربة غير المشروعة من الأولويات الرئيسية للجهات المعنية في مصر.