الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 19 تاجر بتهمة احتكار السجائر ومخالفة التسعيرة في الغربية

سجائر
سجائر

نجحت مديرية التموين في محافظة الغربية مساء اليوم الإثنين، 19 تاجرًا باعوا السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع.

وقاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيش ورقابة على محلات بيع السجائر بالجملة والتجزئة في المراكز والمدن التابعة للمحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 19 تاجرًا ببيع السجائر بزيادة تتراوح بين 100 و200 جنيه في “القاروصة الواحدة” مقارنة بالأسعار الرسمية، وقد تم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي الحملة في إطار جهود مديرية التموين للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر المواد الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، وتعتبر مكافحة التلاعب في الأسعار والمضاربة غير المشروعة من الأولويات الرئيسية للجهات المعنية في مصر.

محافظة الغربية تاجر ا للسجائر وكيل وزاره التموين بالغربيه محلات بيع السجائر بالجملة والتجزئة ببيع السجائر بزيادة تتراوح بين 100 و200 ضبط أصحاب محلات السجائر النيابات العامة المختصة 19 تاجر ا للسجائر بيعوا السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية

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