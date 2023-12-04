وكيل الشيوخ: شكر وتقدير للمواطنين فى الخارج.. والمصريون على موعد لرد الجميل للوطن

تقدم المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بالشكر والتقدير للمصريين في الخارج على ما قدموه من ملحمة وطنية في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات لها دلالة إيجابية على حجم الوعي والوطنية التى تجلت في أروع صورها في الملحمة التى قدمها أبناء مصر في كل دول العالم.

وقال أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن الرهان على المصريين في الداخل في تنفيذ ملحمة وطنية، أمام صناديق الاقتراع أيام 10، 11، 12 ديسمبر، لتبرهن للعالم أن المصريين لديهم إرادة فولاذية خلف وطنهم لبناء دولة عصرية حديثة.

وأضاف أن ثقته بلا حدود في المصريين في الخروج بصورة ستبهر العالم بالمشاركة في الماراثون الانتخابي، وأن وطنه في قلبه وعقله وستكون الملايين أمام اللجان.

وبين وكيل الشيوخ أن المصريين على موعد مع رد الجميل للوطن لإعطاء صوتهم لمن يحكمهم لفترة رئاسية جديدة، لأن مصر تستحق أن تكون عنوان الوطنية وبذل الجهد في سبيل تحقيق إنجاز كبير بالمشاركة الكبيرة في الماراثون الانتخابي العظيم.