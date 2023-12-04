الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نائب يشيد بدور السيسى فى تأهيل الشباب ويدعو للمشاركة فى الانتخابات

النائب محمود القط
النائب محمود القط

قال محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس السيسي أعطى الشباب فرصة للتدريب والتأهيل في مختلف المجالات.

أضاف القط، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن مصر شهدت انخفاضًا في معدل البطالة، وظهور قيادات شابة في الوزارات والمؤسسات.

أشاد القط بالدور الذي تلعبه الدولة في الاستماع لآراء الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي، مؤكدا أن الرئيس السيسي يضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار ولا يسعى للفوز بالانتخابات بل لتحقيق التنمية والاستقرار.

وتطرق القط إلى نشاط تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في العملية الانتخابية للرئاسة 2024، قائلًا إن التنسيقية تمتلك غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات تحت شعار "نعم للمشاركة"، وتنظم جولات في الجامعات لحث الشباب على المشاركة، وتضع برنامجًا استرشاديًا للرئيس المقبل.

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