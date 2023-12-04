الطائفة الإنجيلية: مدارس السنودس تقوم بدور وطني في بناء شخصية متحضرة

التقى د.اسطفانوس زكي، الأمين العام للطائفة الإنجيلية، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، بوفد الكنيسة المشيخية الأمريكية برئاسة د.القس اندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والدكتور القس راضي عطاالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، بحضور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والنائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس مجلس المؤسسات التعليمية، والقس منسى ناجي، سكرتير مجلس المؤسسات التعليمية، والقس اكرم ناجي، عضو مجلس المؤسسات التعليمية، والشيخ عصام واصف، والشيخ هاني حلمي، المدير المالي والإداري لمكتب الأمانة العامة لمدارس السنودس، والأستاذة هالة توما، مدير كلية رمسيس الجديدة، والأستاذة ماري ألفي، مديرة كلية رمسيس للبنات.

وأوفدت الكنيسة المشيخية الأمريكية بقيادة Dr. Dianna Wright، مديرة العلاقات المسكونية، وMs. Sara Lisherness، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الإرسالية.

وشارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر "سعداء بزيارتكم اليوم، والتي تعبر عن عمق روابط المحبة بيننا"، مشيدًا بدور مجلس المؤسسات التعليمية واهتمام الكنيسة منذ نشأتها بالتربية المجتمعية وغرس القيم الإنسانية السامية لدى الطلاب، وتأهيلهم دراسيًا وصقل خبراتهم ومواهبهم في مختلف الأنشطة المجتمعية، قائلًا "تقوم مدارسنا بدور وطني كبير في بناء شخصية وطنية متحضرة، ونحن ندرك جيدًا أهمية بناء جيل يساهم في تقدم بلادنا وضمان مستقبلها".

رحب الأمين العام للطائفة الإنجيلية ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، بوفد الكنيسة الأمريكية معبرًا عن سعادته الكبيرة بزيارتهم لمصر، وقال: "أهلًا وسهلًا بكم في بلادنا العزيزة مصر، وسعداء بتشريفكم لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، فالسنودس يمتلك ويدير ٢4 مدرسة على مستوي الجمهورية، بها أكثر من ٤٠ ألف طالب وطالبة، ويعمل بها حوالي 4 الآف موظف، لافتًا باهتمام مدارس السنودس دائمًا بالمواهب الفنية والرياضية بجانب تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة.

ودار الحوار - اثناء زيارة كلية رمسيس للبنات وكلية رمسيس الجديدة- حول أهمية دور مدارس السنودس في تقديم خدمة تعليمية راقية لبناء الإنسان ساعين ان تقترب من المستويات العالمية، لتحقيق أعلى معايير التنمية الفكرية والشخصية، بالرعاية وبث رغبة التعلم، ومواجهة التحديات وإيجاد الحلول والبدائل، وذلك من خلال تجديد وتطوير المدارس القائمة لتقديم منظومة تنافسية وفق القرارات الوزارية، وتعزيز ونشر المعرفة وترسيخ القيم المجتمعية ومبادئ المواطنة والتنوع والتعددية وقبول واحترام الاخر، بالإضافة إلى انشاء مدارس جديدة لخدمة بلادنا العزيزة مصر.