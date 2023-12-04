الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إيهاب الخراط: هناك تأييد كبير للمرشح الرئاسى فريد زهران فى الخارج

إيهاب الخراط، عضو
إيهاب الخراط، عضو الهيئة الاستشارية

قال إيهاب الخراط، عضو الهيئة الاستشارية لفريد زهران، إن البرنامج الانتخابي لمرشحه الرئاسي يعتمد على التطوير السريع للاقتصاد المصري المتدهور، حيث سيتم تغيير السياسات الخاصة بفكرة الاقتراض من الخارج لتمويل المشروعات قليلة الدراسة.

تصويت المصريين في الخارج

أضاف الخراط، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اكسترا انتخابات" المذاع عبر "إكسترا نيوز" أنه تم عمل غرفة متابعة للانتخابات في الخارج، ويبدو أن هناك تأييدا كبيرا في الخارج لفريد زهران، وذلك بناء على بعض التقارير التنبؤية، وليست معلومات مؤكدة تشير إلى نسبة التصويت للمرشحين.

تابع "المصريون في الخارج حرصوا كل الحرص على الإدلاء بأصواتهم في الخارج بصورة كبيرة، وكنت أتمنى أن تمتد الحملات الانتخابية لعدة أشهر حتى يعلم المواطنون البرامج الرئاسية للمرشحين بشكل تفصيلي أكثر من ذلك".

واستطرد: "قمنا بعمل الكثير من المؤتمرات الشعبية في مختلف المحافظات، وكانت المنوفية من أولى المناطق التي بدأت فيها مؤتمرات دعم وتأييد المرشح فريد زهران".

إيهاب الخراط إكسترا انتخابات اكسترا نيوز الانتخابات الرئاسية تصويت المصريين بالخارج

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