إيهاب الخراط: تحديد الحد الأدنى للأجور حسب القوة الشرائية يحقق العدالة الاجتماعية

قال إيهاب الخراط ممثل الحزب المصري الديمقراطي، إن الوصول للعدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل، لابد من أن يتم تحديد المعاشات والحد الأدني للأجور على أساس القوة الشرائية لها، متسائلا عن برنامج تكافل وكرامة وهل تصل للمستحقين أم لا.

وأضاف "الخراط" خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة العدالة الاجتماعية للحوار الوطني، أن ترتبط إعانة البطالة بمكتب توظيف محلي فعال لبحث الفرص المحلية المتاحة، ولابد أن يقتضي من لا يجد وظيفة إعانة البطالة، في حين عدم وجود وظيفة مناسبة.

وأشار ممثل الحزب المصري الديمقراطي، إلى أن لابد من الإفراج عن المحبوسين على ذمة قصايا رأي، مضيفاً جزء من العدالة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية جزء من الاقتصاد.