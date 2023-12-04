غدًا.. ساجرادا فى القاهرة لمواجهة الزمالك فى "الكونفيدرالية"

تصل في العاشرة والنصف من صباح غدٍ الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساجرادا الأنجولي القاهرة، استعدادًا لخوض مباراة الزمالك في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والمقرر لها 10 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يكون مسئولو العلاقات العامة بنادي الزمالك في استقبال بعثة الفريق الأنجولي من أجل إنهاء إجراءات دخول الفريق الضيف.

وفاز الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بها ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلارصيد من النقاط.