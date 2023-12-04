افتتاح المركز الثقافي اللبناني الماروني برعاية المطران جورج شيحان

شهد المطران جورج شيحان، راعي إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، خلال الاسبوع الجاري،"المركز الثقافي اللبناني الماروني"، بمدينة الإسكندرية، بحضور قنصل عام لبنان، علي قرانوح، وذلك إيمانًا بدور المراكز الثقافية في رسم طريق ثقافي وفكري مستنير للشباب، وتوظيف طاقتهم الإبداعية في عمليات التنمية المجتمعية.

شارك بالحضور عدد من الشخصيات العامة، وأساتذة الجامعات، وشيوخ من وزارة الأوقاف، وبيت العائلة المصرية، والأزهر الشريف، من بينهم المستشار هشام بهلول، المتحدث باسم نادي القضاة بالإسكندرية، والدكتورة ماجدة الشاذلي، مقرر المجلس القومي للمرأة، والشيخ إبراهيم الجمل، مدير عام وعظ الأزهر، وأمين بيت العائلة المصرية بالإسكندرية، الشيخ “محمد رجب " مدير عام أوقاف الإسكندرية،وعدد من أبناء الكنيسة المارونية، بالإضافة إلى الأب سمعان جميل، راعي الكنيسة، والأب شربل المعوشي، مساعد الراعي، ومدير المركز الثقافي.

ويقدم هذا عدد من الأنشطة التي تناقش قضايا مجتمعية متنوعة، على أن يبدأ أول نشاطاته بعقد صالون ثقافي بعنوان "المواطنة متعددة الثقافات" عقب حفل الافتتاح مباشرة.

ويعقد شهريًا، بحضور عدد من الشخصيات العامة، والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، لمناقشة القضايا المجتمعية ومنها: أهمية المشاركة المجتمعية الإيجابية للشباب، كقيمة من قيم المواطنة، والحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية لدى الشباب.

كما يهدف إلى تعزيز التنوع الثقافي في المجتمع، وحث الشباب على الانفتاح على وجدانه وأحلامه، وطرق التعبير عن آراء الشباب، ومدى تقبلهم للآخر.

من جانبه قال المطران جورج شيحان:"نلتقي معا حول مشروع ثقافي حول موضوع "المواطنة" لنلتقي لنترقي بالفكر والمعرفة فيما يرفع الانسان ويسمو به ننطلق في مسيرة الثقافة هدفنا انسان دون تمييز نفتح مسارات لقاءات للتعاون والتواصل على المستوى الانساني والروحي والاخلاقي.

أضاف قائلًا:"نحن غرباء هنا ورحلتنا لم تكتمل بعد ستظل هناك أشياء"، لم تحدث بعد" مازلنا في مدرسة الحياة مازلنا في مرحلة العبور. نحن مثل متسلقي الجبال يتسلقون أحد الجبال ويتمتعون بالمنظر في القمة ويسعون نحو الأعلى، يواصلون التسلق وفي حياتنا يوجد العديد من الجبال والوديان. عندما ننعم على قمة جبل نريد المزيد. نريد أن نرتقي أعلى وأعلى، نريد نغوص أعمق وأعمق في الحياة الثقافية والاجتماعية وحتى الروحية لا يوجد تقاعد، نفتح الباب للسير فالحركة عند المواطن الصالح دائما للأمام وللأعلى."

في السياق، قال قنصل عام لبنان بالإسكندرية"علي قرانوح"على هامش افتتاح المركز: إن فكرة إنشاء مركز ثقافي لبناني ماروني هي خطوة إيجابية وفرصة، للتعارف والحوار، الذي يجمع بين الثقافات المتنوعة.

أشار إلى أن المركز سيتطرق لعدة قضايا مجتمعية عديدة تخدم الفرد والمجتمع. وتابع أن هذه الخطوة، لإنشاء هذا المركز، ستكون فارقة، لتوطيد العلاقات بين مصر ولبنان.