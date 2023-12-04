صندوق تحيا مصر ينفذ أنشطة حماية اجتماعية في جامعة كفر الشيخ (صور)

أعلن صندوق تحيا مصر، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ عدد من أنشطة الحماية الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ.



ومن الفعاليات تنظيم مبادرة "دكان الفرحة" للكساء وتم خلالها توزيع ٣٠ ألف قطعة ملابس جديدة، على الفئات الأكثر احتياجا من الشباب غير القادرين بجامعة كفر الشيخ لرعاية ٦ آلاف طالب وطالبة من طلاب الجامعة.



كما تم تسليم عددا من الكراسي المتحركة لذوي الهمم من طلاب الجامعة (١٠ كراسي متحركة).



وتضمنت الأنشطة تكريم الطلاب المتفوقين بكافة كليات جامعة كفر الشيخ وتسليمهم هدايا مقدمة من الصندوق (٢٠ طالبا وطالبة).

وتضمنت رعاية ودعم العمال وأفراد الخدمات المعاونة بجامعة كفر الشيخ من خلال توزيع:

- ١٢٠٠ بطانية ضمن فاعليات مبادرة شتاء دافئ.

- ١٢٠٠ قسيمة مشتريات بقيمة ٥٠٠ جنيها للقسيمة الواحدة.

- تيسير زواج عدد ١٥ فتاة من أبناء العمال والعاملات وأفراد الخدمات المعاونة بالجامعة من المقبلين

على الزواج بعد دراسة حالتهم الاجتماعية وتسليمهم كافة مستلزمات الزواج حيث يتم تسليم كل فتاة

ثلاجة العربي، غسالة العربي،بوتاجاز يونيفيرسال، مروحة العربي، قطاعة خضروات، فود بروسيسور كينوود أوانى تيفال زهران.