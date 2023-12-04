دوري المحترفين.. حرس الحدود يهزم طنطا 3-1 ويرفع رصيده إلى 21 نقطة

حقق فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي فوزا غاليا وهزم طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بملعب حرس الحدود بالإسكندرية في الأسبوع الحادي عشر لمسابقة دوري المحترفين ليرتفع رصيد حرس الحدود إلى 21 نقطة ويتوقف رصيد طنطا عند 15 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم حرس الحدود بهدفين نظيفين سجلهما محمود ممدوح وجاء الهدف الأول في الدقيقة 38 عندما أعاد أسامة النجار الكرة بشكل خاطىء لأحمد علي فخطفها محمد النجيلي ومررها لمحمود ممدوح الذي سدها داخل المرمى.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع احتسب الحكم عمرو عابدين ركلة حرة لحرس الحدود خارج منطقة الجزاء من الجانب الايسر تصدى لها أحمد شديد قناوي ومرر كرة عرضية سددها محمود ممدوح وارتدت من الحارس وتابعها محمود ممدوح لداخل المرمى.

بدأ الشوط الثاني بهجوم من طنطا سعيا لتقليص الفارق مادفع محمد مكي المدير الفني لحرس الحدود للدفع بمصطفى جمال بدلا من عبد الرؤوف زيكو في الدقيقة 55 لزيادة الكثافة الدفاعية في وسط الملعب.

ففي الدقيقة 60 أجرى عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا التغيي الأول بنزول شيكا بدلا من عبد الرحمن الدح ونال محمد القط لاعب حرس الحدود إنذارا للخشونة مع أحمد السيد.. وفي الدقيقة 70 انطلق شيكا في الجانب الأيسر ومرر كرة عرضية سددها كريم أسامة قوية وأنقذها كريم عماد حارس الحدود ببراعة.

في الدقيقة 74 محمد مكي بعبد الله محمود وإيمانويل ديفيد بدلا من محمود ممدوح وإسلام سمير وكثف طنطا هجماته وسدد أحمد السيد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء ارتدت من الحارس كريم عماد وتابعها ميدو جمال لكن الحارس تألق في إبعادها إلى ركنية.

في الدقيقة 78 مرر شهاب فتحي كرة عرضية من ركلة ركنية انقض عليها شريف مجدي وسددها برأسه قبل الحارس كريم عماد مسجلا الهدف الأول لطنطا.

بعد الهدف دفع عمرو أنور بأحمد الشامي وفارس طارق وفي الدقيقة 89 مررأحمد شديد قناوي كرة عرضية من ركلة ركنية سددها محمد النجيلي برأسه داخل المرمى مسجلا الهدف الثالث لحرس الحدود.

احتسب الحكم عمرو عابدين 8 دقائق وقت بدل ضائع، قام الحكم بطرد أحمد داوودا، لاعب حرس الحدود، لتنتهي المباراة بفوز حرس الحدود 3-1.