حكاية وطن.. كيف استعاد الرئيس السيسى دور مصر القيادى فى القارة السمراء؟

تحدث كتاب "حكاية وطن" حول نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في استعادة دورها الريادي في القارة الإفريقية، من خلال استراتيجية فعالة جسدت مستوى الثقل والوزن الدبلوماسي للدولة المصرية في أزمات القارة السمراء.

وأوضح الكتاب الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدبلوماسية المصرية الحكيمة والرشيدة، حققت نجاحا باهرا في استعادة الدور المصري لدى دول إفريقيا التي تعاني أزمات على كافة الأصعدة، سواء سياسيا أو أمنيا أو اقتصاديا، وحققت العديد من الإنجازات في هذا الإطار منها على سبيل المثال:

دعم الحراك السياسي السوداني حتى التوصل لإعلان الوثيقة الدستورية وتشكيل مجلس السيادة السوداني بمكونيه المدني والعسكري، وصولًا إلى الدور المصري في مرحلة ما بعد اندلاع الحرب الأهلية الذي ركز على التوسط بين طرفي النزاع، وحشد الجهود الإقليمية والدولية للضغط عليهما لوقف الصراع والوصول إلى تسوية سياسية وسلمية للأزمة.

تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القارة، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية وتشغيل سد "روفيجي" في تنزانيا.

العمل على مشروع الربط المائي "الإسكندرية- فكتوريا" الذي يهدف إلى الربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط لخدمة دول حوض النيل.

العمل على مشروعات الربط الكهربائي ضمن مبادرة "تدشين المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة 2015" لاستغلال طاقات إفريقيا النظيفة التي تقدر بنحو 40% من إمكانات العالم.

عقد اتفاقيات تعاون وتدريبات أمنية وعسكرية مشتركة مع السودان، وكينيا، ورواندا، والصومال، وجيبوتي.

التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وحماية ساحل البحر الأحمر.

إقرار معاهدة إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء، للعمل على الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة.

التقدم باقتراح حول "إنشاء قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب".

استضافت اجتماع رؤساء أركان جيوش دول الساحل الخمس "موريتانيا، ومالي، والنيجر وتشاد، وبوركينافاسو" في فبراير 2020.

المشاركة في القمم الإفريقية والدولية الخاصة بإفريقيا من أجل زيادة التعاون وتحقيق الصالح للقارة من خلال ربط دولها ببعضها بعضًا وبالقارة الأوروبية، وخدمة أهداف التنمية المستدامة وفق أجندة إفريقيا 2063.

الترويج لدخول"اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية" حيز التنفيذ، وإنشاء صندوق لتوفير الموارد اللازمة لمواجهة انتشار جائحة كورونا وتبعاته السلبية على الاقتصادات الإفريقية.

المشاركة في مؤتمر اقتصادات إفريقيا باريس 2021.

مؤشرات نجاح السياسة الخارجية المصرية

كما سلط الكتاب الضوء على مؤشرات مهمة تعكس نجاح الدولة المصرية وتصاعد أدوارها في تكتلات إقليمية ودولية، منها على سبيل المثال الآتي: