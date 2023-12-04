الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حكاية وطن.. كيف استعاد الرئيس السيسى دور مصر القيادى فى القارة السمراء؟

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تحدث كتاب "حكاية وطن" حول نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في استعادة دورها الريادي في القارة الإفريقية، من خلال استراتيجية فعالة جسدت مستوى الثقل والوزن الدبلوماسي للدولة المصرية في أزمات القارة السمراء.

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حكاية وطن.. كيف توسعت دوائر حركة السياسة الخارجية المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى؟

وأوضح الكتاب الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدبلوماسية المصرية الحكيمة والرشيدة، حققت نجاحا باهرا في استعادة الدور المصري لدى دول إفريقيا التي تعاني أزمات على كافة الأصعدة، سواء سياسيا أو أمنيا أو اقتصاديا، وحققت العديد من الإنجازات في هذا الإطار منها على سبيل المثال:

  • دعم الحراك السياسي السوداني حتى التوصل لإعلان الوثيقة الدستورية وتشكيل مجلس السيادة السوداني بمكونيه المدني والعسكري، وصولًا إلى الدور المصري في مرحلة ما بعد اندلاع الحرب الأهلية الذي ركز على التوسط بين طرفي النزاع، وحشد الجهود الإقليمية والدولية للضغط عليهما لوقف الصراع والوصول إلى تسوية سياسية وسلمية للأزمة.
  • تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القارة، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية وتشغيل سد "روفيجي" في تنزانيا.
  • العمل على مشروع الربط المائي "الإسكندرية- فكتوريا" الذي يهدف إلى الربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط لخدمة دول حوض النيل.
  • العمل على مشروعات الربط الكهربائي ضمن مبادرة "تدشين المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة 2015" لاستغلال طاقات إفريقيا النظيفة التي تقدر بنحو 40% من إمكانات العالم.
  • عقد اتفاقيات تعاون وتدريبات أمنية وعسكرية مشتركة مع السودان، وكينيا، ورواندا، والصومال، وجيبوتي.
  • التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وحماية ساحل البحر الأحمر.
  • إقرار معاهدة إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء، للعمل على الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة.
  • التقدم  باقتراح حول "إنشاء قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب".
  • استضافت اجتماع رؤساء أركان جيوش دول الساحل الخمس "موريتانيا، ومالي، والنيجر وتشاد، وبوركينافاسو" في فبراير 2020.
  • المشاركة في القمم الإفريقية والدولية الخاصة بإفريقيا من أجل زيادة التعاون وتحقيق الصالح للقارة من خلال ربط دولها ببعضها بعضًا وبالقارة الأوروبية، وخدمة أهداف التنمية المستدامة وفق أجندة إفريقيا 2063.
  • الترويج لدخول"اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية" حيز التنفيذ، وإنشاء صندوق لتوفير الموارد اللازمة لمواجهة انتشار جائحة كورونا وتبعاته السلبية على الاقتصادات الإفريقية.
  • المشاركة في مؤتمر اقتصادات إفريقيا باريس 2021.
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حكاية وطن.. كيف أعاد الرئيس السيسى بناء علاقات مصر الخارجية؟

مؤشرات نجاح السياسة الخارجية المصرية

كما سلط الكتاب الضوء على مؤشرات مهمة تعكس نجاح الدولة المصرية وتصاعد أدوارها في تكتلات إقليمية ودولية، منها على سبيل المثال الآتي:

  • اختيار مصر رئاسة المجموعة الإفريقية عن إقليم شمال إفريقيا لدى منظمات روما الثالث خلال عام 2020.
  • رئاسة مصر مجموعة الـ 77 في روما خلال عام 2018.
  • فوز مصر برئاسة لجنة السياسات الاجتماعية والفقر بالأمم المتحدة لمدة عامين 2020 – 2021 للمرة الثالثة منذ إنشائها عام 1979.
  • ترأس مصر لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن خلال عام 2016، فضلا عن جهودها في تأسيس المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء 2018.
  • تسلم مصر الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب مع الاتحاد الأوروبي في مايو 2023 لمدة عامين.
  • ترشيح مصر ضمن دول أخرى للانضمام في منظمة "بريكس" ما سيعود بمكاسب جيوسياسية واقتصادية عديدة على البلاد.
حكاية وطن السيسي مصر القارة الإفريقية دول أفريقيا استعادة الدور المصري

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